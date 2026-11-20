उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक शादी समारोह के दौरान खुशियों का माहौल अचानक तनाव और हंगामे में बदल गया. मामूली कहासुनी के बाद बरातियों के दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मैरिज हॉल में जमकर मारपीट शुरू हो गई. देखते ही देखते लोगों ने एक-दूसरे पर लात-घूंसे बरसाने शुरू कर दिए और कुर्सियां भी चलने लगीं. इस दौरान समारोह में मौजूद मेहमानों में अफरा-तफरी मच गई. घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और चर्चा का विषय बना हुआ है.

शादी समारोह में शुरू हुआ विवाद

NDTV को प्राप्त जानकारी के मुताबिक मिर्जापुर निवासी शरीफ की बेटी का विवाह समारोह बुलंदशहर के एक मैरिज हॉल में आयोजित किया गया था. शादी में शामिल होने के लिए गाजियाबाद के डासना क्षेत्र से बारात पहुंची थी. शादी की रस्में चल रही थीं और मेहमान समारोह का आनंद ले रहे थे. इसी दौरान किसी बात को लेकर बरातियों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक शुरुआत में विवाद सामान्य था, लेकिन कुछ ही मिनटों में दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए.

देखते ही देखते शुरू हुई मारपीट

कहासुनी बढ़ने के बाद मामला हाथापाई तक पहुंच गया. दोनों पक्षों के लोगों ने एक-दूसरे पर लात-घूंसे बरसाने शुरू कर दिए. विवाद इतना बढ़ गया कि मैरिज हॉल में रखी कुर्सियां भी हथियार बन गईं. लोगों ने कुर्सियां उठाकर एक-दूसरे पर फेंकनी शुरू कर दीं. हॉल के अंदर अचानक मचे हंगामे से महिलाओं, बच्चों और अन्य मेहमानों में दहशत फैल गई. बचाव के लिए लोग इधर-उधर भागने लगे और कुछ लोगों ने बीच-बचाव का प्रयास भी किया.

शादी समारोह के दौरान मारपीट

Photo Credit: NDTV

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

मारपीट की पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में कई लोग एक-दूसरे पर हमला करते दिखाई दे रहे हैं. कुछ लोग कुर्सियां उठाकर फेंक रहे हैं, जबकि अन्य लोग झगड़ा शांत कराने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं. घटना के दौरान मैरिज हॉल की कई कुर्सियां बिखर गईं और समारोह कुछ समय के लिए पूरी तरह अव्यवस्थित हो गया.

आधा दर्जन लोग घायल, पुलिस पहुंची फिर हुई विदाई

स्थानीय लोगों के अनुसार इस मारपीट में करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं. हालांकि किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है. घायलों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया गया और बाद में स्थिति सामान्य हुई. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस अधिकारियों ने दोनों पक्षों के लोगों से बातचीत कर विवाद को शांत कराया. काफी समझाइश और हस्तक्षेप के बाद दोनों पक्ष शांत हुए और आगे किसी प्रकार का विवाद नहीं हुआ. हंगामे के बावजूद शादी समारोह को रद्द नहीं किया गया. पुलिस और परिजनों के प्रयास के बाद विवाह की शेष रस्में पूरी कराई गईं. इसके बाद दुल्हन की विदाई भी हुई.



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