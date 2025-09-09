विज्ञापन
फैंसी लाइट में घुसकर मंडराता नजर आया काला लंबा जहरीला सांप, देख लोगों की निकल गईं चीखें

Snake in Noida house: नोएडा सेक्टर 51 के एक घर में सीलिंग लाइट से निकले ज़हरीले सांप ने इलाके में दहशत फैला दी. सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.

फैंसी लाइट में निकला ज़हरीला सांप, नोएडा सेक्टर 51 में फैली दहशत

Snake in the Ceiling Light: नोएडा सेक्टर 51 के एक मकान में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब घर की फैंसी सीलिंग लाइट के अंदर अचानक एक ज़हरीला सांप यहां वहां मंडराता दिखाई दिया. शुरू में लोगों को लगा कि शायद वायरिंग की कोई समस्या है, लेकिन जब ध्यान से देखा गया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं. लाइट की रोशनी के बीच सांप बलखाते हुए नजर आ रहा था.

सीलिंग पैनल से घुसा सांप (Noida snake viral video)

अंदाजा लगाया जा रहा है कि, सांप सीलिंग पैनल के रास्ते अंदर आया होगा और फिर सीधे फैंसी लाइट तक पहुंच गया होगा. लोगों को जैसे ही इसका पता चला, वे तुरंत उस जगह से बाहर निकल आए और आसपास के पड़ोसियों को इसकी जानकारी (Noida Sector 51 snake news) दी.

यहां देखें वीडियो

पड़ोसियों में दहशत, सुरक्षा को लेकर सवाल (monsoon snake danger)

इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई. लोगों का कहना है कि बरसात के मौसम में अक्सर नाले और झाड़ियों से सांप निकलकर घरों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन सीलिंग लाइट जैसे जगह में सांप का पहुंचना चौंकाने वाला है. 

बरसात और सांपों का खतरा (ceiling light snake)

विशेषज्ञों का मानना है कि मॉनसून के दौरान सांप अक्सर सूखे और सुरक्षित स्थानों की तलाश में घरों के अंदर घुस जाते हैं. छत, बाथरूम, किचन और स्टोर रूम ऐसे मौके पर उनके लिए आम रास्ते बन जाते हैं. लोगों को सलाह दी जाती है कि घर के आसपास की झाड़ियों को नियमित साफ करें, सीलिंग या दीवारों की दरारें बंद रखें और सांप दिखने पर खुद से कुछ करने के बजाय तुरंत स्नेक रेस्क्यू टीम को कॉल करें.

