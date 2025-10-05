लिफ्ट का गेट खुलते ही अंदर फन फैलाए बैठा दिखा कोबरा, नोएडा की सोसाइटी में हड़कंप, VIDEO

सोचिए कि आप सोसाइटी की लिस्ट में घुसने की सोच रहे हैं और सामने नागराज विराजमान हो तो नजारा कैसा होगा. जी हां ऐसा ही एक घटना नोएडा के नामी सोसाइटी से सामने आया है. जहां लिफ्ट खुलते ही लिफ्ट में कोबरा सांप बैठा हुआ था. जिसके बाद लोगों में अफरा-तफरी मच गया. मामला नोएडा के सेक्टर 168 स्तिथ गोल्डन पाल्म सोसायटी का है.

लिफ्ट का गेट खुलते ही सामने दिखा सांप

जानकारी के मुताबिक आज कुछ लोग सोसाइटी के लिफ्ट में चढ़ने के लिए खड़े थे जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला अंदर कोबरा सांप फन फैलाए बैठा हुआ था. कोबरा को देख लोगों में हड़कंप मच गया. सोसाइटी के लोगों ने तुरंत इसकी सूचना सोसाइटी के मेंटेनेंस टीम को दी. सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची मेंटेनेंस टीम सांप को पकड़ने में जुट गई.

मेंटनेंस टीम ने सांप को पकड़ कर किया दूर

मेंटेनेंस टीम ने बड़ी सूझबूझ के साथ सांप को पकड़ के एक कचरे के एक डिब्बे में डाला और उसे खुले स्थान पर छोड़ दिया. हालांकि इस तरह से सांप निकलने के बाद सोसाइटी के लोगों में लिफ्ट के अंदर जाने से डरने लगे है.

लोगों में डर- लिफ्ट में सांप, किसी भी फ्लोर तक पहुंच सकता है

सोसाइटी के लोगों का कहना है कि अगर लिफ्ट में सांप आ सकता है तो सोसाइटी में कहीं भी आ सकता है. इससे पहले भी सोसाइटी के अंदर सांप देखे गए हैं. बच्चे डर के मारे सोसाइटी में नीचे आने से डरते हैं. मालूम हो कि नोएडा में पहले ही सांप के अलग-अलग वीडियो सामने आ चुके हैं.

