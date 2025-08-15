विज्ञापन
अजगर के साथ रोमांटिक हो रहा था शख्स, अगले ही पल उल्टी पर गई बाजी, कैमरे में कैद हुआ खौफनाक मंजर

अजगर के साथ पोज देना एक युवक को महंगा पड़ गया, जब सांप ने अचानक चेहरे पर हमला कर दिया. वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को खतरनाक हरकतों से बचने की चेतावनी दे रहा है.

पोज देते-देते युवक पर टूटा अजगर का कहर, वायरल हुआ वीडियो

Python Attack Man On Face Shocking Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक अजगर को हाथ में लेकर कैमरे के सामने पोज दे रहा है. शुरुआत में सबकुछ मज़ेदार लगता है, लेकिन अगले ही पल जो हुआ, उसने देखने वालों की रूह कांप दी. अजगर भले ही ज़हरीला नहीं होता, लेकिन यह ऐसा शिकारी सांप है, जो एक बार जकड़ ले, तो छोड़ता नहीं.

वीडियो में क्या दिखा? (snake attack on face)

वीडियो में युवक बेखौफ होकर अजगर को थामे कैमरे के सामने मुस्कुरा रहा है. वह मज़ाकिया अंदाज़ में अजगर के सिर के पास हाथ ले जाता है, लेकिन तभी अजगर (ajgar viral video) पल भर में अपना मूवमेंट बदलता है और बिजली की गति से युवक के चेहरे पर हमला कर देता है. हमला इतना तेज था कि युवक को संभलने का भी मौका नहीं मिला.

सोशल मीडिया पर बवाल (Python attack viral video)

यह वीडियो snakesaverafsar इंस्टाग्राम हैंडल से शेयर किया गया है और इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है. हजारों लोग इसे देख चुके हैं और कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. एक यूजर ने मजाक में लिखा, अब तक का सबसे बेस्ट Kiss. दूसरे ने कहा, भाई को वही मिला, जिसका वो हकदार था. तीसरे ने चेतावनी दी, जानवरों से पंगा मत लो, वरना अंजाम ऐसा ही होगा.

जानवरों के साथ लापरवाही क्यों खतरनाक है? (Python Attack Man)

वन्यजीव विशेषज्ञ बार-बार चेतावनी देते हैं कि चाहे जानवर ज़हरीला हो या नहीं, उनके साथ छेड़छाड़ करना बेहद खतरनाक हो सकता है. अजगर जैसे बड़े सांप इंसानों को गंभीर चोट पहुंचा सकते हैं और उनकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि निकलना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में सिर्फ रोमांच या सोशल मीडिया फेम के लिए जान जोखिम में डालना किसी भी हाल में समझदारी नहीं है.

Python Attack Viral Video, Man Poses With Python, Snake Attack On Face, Snakesaverafsar Viral Clip, Dangerous Animal Stunts
