कॉमेडियन अय्यो श्रद्धा से मुलाकात पर पीएम मोदी ने कहा 'अय्यो', यूज़र्स ने कहा- आप पर गर्व है!

PM Modi Met Comedian Shradda: कॉमेडियन अय्यो श्रद्धा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है. उनके साथ पीएम मोदी मौजूद है. इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर करने के बाद कॉमेडियन श्रद्धा ने लिखा- मेरी मुलाकात आदरणीय पीएम मोदी से हुई है. यह (Namashkar, yes, I met the Honorable Prime Minister of our Country. His first word to me was ‘Aiyyo!'.) मेरे लिए सौभाग्य की बात है. मुलाकात होने के बाद सबसे पहले पीएम मोदी ने कहा- अय्यो! इस तस्वीर को देखने के बाद सोशल मीडिया यूज़र्स कमेंट कर रहे हैं.