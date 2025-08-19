विज्ञापन
ऑटो ने साइड मारी और बस के नीचे आ गया स्‍कूटी सवार, कर्नाटक में दर्दनाक हादसा

बेंगलुरु के रूपेना अग्रहारा बस स्टॉप के पास एक दिल दहला देने वाला एक्‍सीडेंट हुआ. एक ऑटोरिक्‍शा ने स्‍कूटी सवार सैयद जाफ़र को टक्‍कर मारी. टक्‍कर लगने से स्‍कूटी का बैलेंस बिगड़ गया.

  • कर्नाटक के बेंगलुरु में एक ऑटोरिक्शा ने स्कूटी सवार सैयद जाफ़र को टक्कर मारी, जिससे उनकी मौत हो गई.
  • हादसा रूपेना अग्रहारा बस स्टॉप के पास हुआ, जिसमें बीएमटीसी इलेक्ट्रिक बस भी शामिल थी.
  • शुरुआती जांच में बस ड्राइवर जयरामय्या को जिम्मेदार माना गया था, लेकिन बाद में सीसीटीवी फुटेज से सचाई सामने आई.
बेंगलुरु:

कर्नाटक के बेंगलुरु में एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला. 13 अगस्त को बेंगलुरु के रूपेना अग्रहारा बस स्टॉप के पास एक दिल दहला देने वाला एक्‍सीडेंट हुआ. एक ऑटोरिक्‍शा ने स्‍कूटी सवार सैयद जाफ़र को टक्‍कर मारी. टक्‍कर लगने से स्‍कूटी का बैलेंस बिगड़ गया. इसके बाद स्‍कूटी बीएमटीसी इलेक्ट्रिक बस के पहियों के नीचे आ गई. इस एक्‍सीडेंट में सैयद जाफर की मौके पर ही मौत हो गई. ये रोंगटे खड़े कर देने वाला एक्‍सीडेंट बस में लगे कैमरे में कैद हो गया. 

इस एक्‍सीडेंट के लिए शुरुआत में बीएमटीसी ड्राइवर जयरामय्या को जिम्‍मेदार ठहराया जा रहा था. उनके खिलाफ मडीवाला ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में कथित लापरवाही के लिए एफआईआर भी दर्ज कर ली गई थी. हालांकि, अब बस के सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि दुर्घटना ड्राइवर की गलती के कारण नहीं हुई है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

बस के सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि ड्राइवर जयरामय्या अपनी लेन में ड्राइव कर रहे थे. वह बिल्‍कुल भी दाएं या बाएं नहीं गए. कई दूसरे वाहन इस बस को ओवरटेकर कर आगे निकल रहे थे. इस दौरान एक स्‍कूटी सवार भी बस को ओवरटेक करके आगे निकलना चाह रहा था. जब ये स्‍कूटी सवार बस के अगले पहिए के पास था, तभी एक ऑटोरिक्‍शा चालक ने उसे साइड मार दी. 

ऑटोरिक्‍शा की साइड लगने से स्‍कूटी सवार गिर गया और बस के अगले पहिए के नीचे आ गया. ऑटोरिक्‍शा का स्‍कूटी को साइड मारना और उसका बस के पहिए के नीचे आना इतना अचानक हुआ कि बस के ड्राइवर को कुछ पता ही नहीं चल पाया. वीडियो में देखा जा सकता है कि स्‍कूटी बस के ड्राइवर वाली साइड से नीचे आई और दूसरी साइड से बाहर निकली. बस के नीचे आने से स्‍कूटी सवार सैयद जाफ़र की मौके पर ही मौत हो गई. हालांकि, वीडियो फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि बस ड्राइवर की इसमें कोई गलती नहीं थी. गलती ऑटोरिक्‍शा चालक की थी.

