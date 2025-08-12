राहुल गांधी के दिल के करीब है Pidi, जानें इस खास कनेक्शन की कहानी

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को कुत्तों से कितना प्यार है, ये कई मौकों पर देखा जा चुका है. भारत जोड़ो यात्रा से लेकर कांग्रेस दफ्तर तक, कई मौकों पर वह कुत्ते के साथ नजर आ चुके हैं. ये तो जगजाहिर है कि राहुल गांधी डॉग लवर हैं. उनको कुत्ते बहुत पसंद हैं. उनके पास pidi नाम का पालतू कुत्ता भी (Rahul Gandhi Dog Love) है. pidi और राहुल के बीच की बॉन्डिंग बहुत ही खास है, तभी वह अक्सर उसके साथ नजर आते हैं. pidi को लेकर राहुल गांधी कई बार विरोधियों के निशाने पर भी आ चुके हैं. राहुल और हिमंता बिस्वा सरमा के बीच भी इसे लेकर खूब जुबानी जंग देखने को मिल चुकी है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने का सख्त आदेश दिया है. राहुल को यह आदेश बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है. उनका कहना है कि आवारा कुत्तों को हटाने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश दशकों से चली आ रही मानवीय और विज्ञान-समर्थित नीति से एक कदम पीछे है. ये बेज़ुबान कोई "समस्या" नहीं हैं जिन्हें मिटाया जा सके.

बता दें कि राहुल के साथ ही उनकी मां और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी डॉग लवर हैं. उनके पास नूरी नाम की एक पेट है. सोनिया गांधी की उसके साथ एक फोटो भी सामने आई थी, जिसमें दोनों के बीच का बॉन्ड देखने को मिला था.

राहुल गांधी का डॉग लव

राहुल कुत्तों से कितना प्यार है उनका ये डॉग लव साल 2023 में केरल में भी देखने को मिला था. कांग्रेस दफ्तर में राहुल अपने नन्हें से पालतू कुत्ते pidi के साथ पहुंचे थे. दफ्तर से जब वह बाहर निकले जो उनके हाथ में छोटा सा pidi था.

आज राहुल गाँधी जी अपने pet 🐶 puppy के साथ कॉंग्रेस कार्यालय में दिखे।

कुत्ते पर तरकार, विरोधियों के निशाने पर राहुल

साल 2016 में अपने एक इंटरव्यू में हिमंता ने आरोप लगाया था कि जब वह कांग्रेस में थे तब एक बैठक के लिए राहुल गांधी के आवास पर गए थे. इस दौरान राहुल गांधी का पालतू कुत्ता Pidi बैठक के बीच में आया और मेहमानों को दी गई प्लेट से बिस्किट खा लिया. राहुल गांधी ने इसके बावजूद भी बिस्किट की प्लेट बदलने के लिए नहीं कहा था. किसी और की भी कुछ बोलने की हिम्मेत नहीं हुई थी. ये देखकर वह हैरान रह गए. बस यहीं से दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग की शुरुआत हो गई. साल 2022 में भी हिमंता ने राहुल गांधी पर उनके पालतू कुत्ते के बहाने जुबानी हमला बोला था.

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी वह एक कुत्ते के साथ कार की छत पर बैठे दिखाई दिए थे. इसका एक वीडियो सामने आया था. जिसमें राहुल कुत्ते को बिल्किट खिला रहे थे. कुत्ते ने जब बिस्किट नहीं खाया तो कांग्रेस नेता ने उसे पास खड़े शख्स को दे देते हैं. इसे लेकर राहुल गांध बहुत ट्रोल भी हुए थे. बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा था कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं को कुत्ता समझा जाता है.

अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने पार्टी के बूथ एजेंटों की तुलना कुत्तों से की और यहाँ राहुल गांधी अपनी यात्रा में एक कुत्ते को बिस्किट खिला रहे हैं और जब कुत्ते ने नहीं खाया तो वही बिस्किट उन्होंने अपने कार्यकर्ता को दे दिया।

जिस पार्टी का अध्यक्ष और युवराज अपने…



जिस पार्टी का अध्यक्ष और युवराज अपने… pic.twitter.com/70Mn2TEHrx — Amit Malviya (@amitmalviya) February 5, 2024

इस पर राहुल गांधी की तरफ से सफाई भी सामने आई थी. उन्होंने कहा था कि कुत्ता घबराया हुआ था, वो मुझसे बिस्किट नहीं खाया, तो मैंने उसके मालिक को दिया कि आप खिला दो. जब उसने खिलाया तो कुत्ते ने खा लिया इसमें समस्या क्या है? उन्होने तंज कसते हुए कहा था कि बीजेपी वालों को कुत्तों से इतनी नफ़रत क्यों हैं.