विज्ञापन
विशेष लिंक

राहुल गांधी के दिल के करीब है Pidi, जानें इस खास कनेक्शन की कहानी

राहुल के साथ ही उनकी मां और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी डॉग लवर हैं. उनके पास नूरी नाम की एक पेट है. सोनिया गांधी की उसके साथ एक फोटो भी सामने आई थी, जिसमें दोनों के बीच का बॉन्ड देखने को मिला था.

Read Time: 4 mins
Share
राहुल गांधी के दिल के करीब है Pidi, जानें इस खास कनेक्शन की कहानी
राहुल गांधी का डॉग लव.
  • राहुल गांधी का कुत्तों के प्रति गहरा प्रेम हैं. उनके पास pidi नाम का पालतू कुत्ता भी है जो अक्सर नजर आता है.
  • सुप्रीम कोर्ट का आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने का आदेश राहुल गांधी ने मानवता के खिलाफ बताया.
  • राहुल गांधी की पालतू कुत्ते को लेकर असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा के साथ जुबानी जंग भी देखी जा चुकी है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को कुत्तों से कितना प्यार है, ये कई मौकों पर देखा जा चुका है. भारत जोड़ो यात्रा से लेकर कांग्रेस दफ्तर तक, कई मौकों पर वह कुत्ते के साथ नजर आ चुके हैं. ये तो जगजाहिर है कि राहुल गांधी डॉग लवर हैं. उनको कुत्ते बहुत पसंद हैं. उनके पास pidi नाम का पालतू कुत्ता भी (Rahul Gandhi Dog Love) है. pidi और राहुल के बीच की बॉन्डिंग बहुत ही खास है, तभी वह अक्सर उसके साथ नजर आते हैं. pidi को लेकर राहुल गांधी कई बार विरोधियों के निशाने पर भी आ चुके हैं. राहुल और हिमंता बिस्वा सरमा के बीच भी इसे लेकर खूब जुबानी जंग देखने को मिल चुकी है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने का सख्त आदेश दिया है. राहुल को यह आदेश बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है. उनका कहना है कि आवारा कुत्तों को हटाने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश दशकों से चली आ रही मानवीय और विज्ञान-समर्थित नीति से एक कदम पीछे है. ये बेज़ुबान कोई "समस्या" नहीं हैं जिन्हें मिटाया जा सके.

ये भी पढ़ें-पीछे ले जाने वाला अमानवीय कदम... आवारा कुत्तों को हटाने के फैसले पर बोले राहुल गांधी

बता दें कि राहुल के साथ ही उनकी मां और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी डॉग लवर हैं. उनके पास नूरी नाम की एक पेट है. सोनिया गांधी की उसके साथ एक फोटो भी सामने आई थी, जिसमें दोनों के बीच का बॉन्ड देखने को मिला था.

Latest and Breaking News on NDTV

राहुल गांधी का डॉग लव

राहुल कुत्तों से कितना प्यार है उनका ये डॉग लव साल 2023 में केरल में भी देखने को मिला था. कांग्रेस दफ्तर में राहुल अपने नन्हें से पालतू कुत्ते pidi के साथ पहुंचे थे. दफ्तर से जब वह बाहर निकले जो उनके हाथ में छोटा सा pidi था.

कुत्ते पर तरकार, विरोधियों के निशाने पर राहुल

साल 2016 में अपने एक इंटरव्यू में हिमंता ने आरोप लगाया था कि जब वह कांग्रेस में थे तब एक बैठक के लिए राहुल गांधी के आवास पर गए थे. इस दौरान राहुल गांधी का पालतू कुत्ता Pidi बैठक के बीच में आया और मेहमानों को दी गई प्लेट से बिस्किट खा लिया. राहुल गांधी ने इसके बावजूद भी बिस्किट की प्लेट बदलने के लिए नहीं कहा था. किसी और की भी कुछ बोलने की हिम्मेत नहीं हुई थी. ये देखकर वह हैरान रह गए. बस यहीं से दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग की शुरुआत हो गई. साल 2022 में भी हिमंता ने राहुल गांधी पर उनके पालतू कुत्ते के बहाने जुबानी हमला बोला था.

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी वह एक कुत्ते के साथ कार की छत पर बैठे दिखाई दिए थे. इसका एक वीडियो सामने आया था. जिसमें राहुल कुत्ते को बिल्किट खिला रहे थे. कुत्ते ने जब बिस्किट नहीं खाया तो कांग्रेस नेता ने उसे पास खड़े शख्स को दे देते हैं. इसे लेकर राहुल गांध बहुत ट्रोल भी हुए थे. बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा था कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं को कुत्ता समझा जाता है.

इस पर राहुल गांधी की तरफ से सफाई भी सामने आई थी. उन्होंने कहा था कि कुत्ता घबराया हुआ था, वो मुझसे बिस्किट नहीं खाया, तो मैंने उसके मालिक को दिया कि आप खिला दो. जब उसने खिलाया तो कुत्ते ने खा लिया इसमें समस्या क्या है? उन्होने तंज कसते हुए कहा था कि बीजेपी वालों को कुत्तों से इतनी नफ़रत क्यों हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Stray Dog, Rahul Gandhi, Rahul Gandhi Dog Lover, Rahul Gandhi Dog, Rahul Gandhi Pet Dog
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com