रेलवे प्लेटफॉर्म पर सांप लेकर घूम रहा था शख्स! डर से भागने लगे यात्री, Video वायरल होते ही मचा बवाल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए. वीडियो के कैप्शन के मुताबिक, यह घटना मथुरा रेलवे स्टेशन की बताई जा रही है. वीडियो में एक शख्स रस्सी से बंधी सांप जैसी चीज को अपने पीछे घसीटता हुआ नजर आता है. इसे देखकर स्टेशन पर मौजूद यात्रियों में डर फैल जाता है और वहां अफरा-तफरी मच जाती है. बताया जा रहा है कि इस हरकत से लोगों में घबराहट फैल गई और कई लोग डर के मारे इधर-उधर भागने लगे, जिससे बड़ा हादसा भी हो सकता था.

मजाक नहीं, खतरनाक हरकत...

वीडियो के कैप्शन में साफ लिखा गया है कि इस तरह के प्रैंक मजेदार नहीं, बल्कि बेहद खतरनाक और गैर-जिम्मेदाराना होते हैं. ऐसी हरकतें रेलवे स्टेशन जैसे भीड़भाड़ वाले स्थान पर भगदड़ या दुर्घटना का कारण बन सकती हैं. इस वीडियो को एक्स पर @Nalanda_index नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो को अब तक 1 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. वहीं 1 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. वीडियो के वायरल होते ही लोगों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी.

देखें Video:

This viral “snake prank” video is reportedly from Mathura Railway Station where a youth was seen dragging a snake-like object tied to a rope behind him, creating panic among passengers. Chaos broke out as people rushed in fear, leading to unnecessary disruption and risk.

Such… pic.twitter.com/0CWvRhsCcX — The Nalanda Index (@Nalanda_index) March 24, 2026

यूजर्स ने जताई नाराजगी

सोशल मीडिया पर लोग इस हरकत को लेकर काफी नाराज नजर आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- बिलकुल बकवास, उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए. दूसरे ने कहा- इतनी जानकारी देने के बाद भी रेलवे ने ध्यान नहीं दिया. तीसरे यूजर ने लिखा- उम्मीद है कि यह असली सांप नहीं है, वरना कार्रवाई होगी.

रेलवे ने दी प्रतिक्रिया

वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे के आधिकारिक अकाउंट से भी प्रतिक्रिया सामने आई है. रेलवे ने कहा कि इस मामले में जरूरी जानकारी संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई है और आगे की कार्रवाई की जाएगी.

(Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.)

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