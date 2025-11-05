विज्ञापन
पेट में घुसा सरिया निकालने की कोशिश कर रहा था शख्स, आगे जो हुआ, Video ने सबको चौंका दिया !

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. शुरू में लगता है कि किसी शख्स के पेट में सरिया घुस गया है, लेकिन जैसे-जैसे वीडियो आगे बढ़ता है, सच्चाई जानकर लोग दंग रह जाते हैं.

पेट में घुसा है सरिया !

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो की शुरुआत में ऐसा लगता है जैसे शख्स के पेट में लोहे का सरिया घुस गया हो. लेकिन,वीडियो देखते ही लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं. कुछ तो इसे देखकर डर भी जाते हैं, मानो कोई एक्सीडेंट हुआ हो.

लेकिन आगे बढ़ते ही खुला फिल्मी राज

जैसे-जैसे वीडियो आगे बढ़ता है, पूरा मामला साफ हो जाता है. असल में यह एक ऑप्टिकल इल्यूजन था, यानी आंखों को धोखा देने वाली ट्रिक! वीडियो में दिखता है कि जिस सरिए को लोग शरीर के आर-पार समझ रहे थे, वो दरअसल बड़ी चालाकी से शूट किया गया था. कैमरे के एंगल और परफेक्ट टाइमिंग ने इसे इतना रियल बना दिया कि हर कोई हैरान रह गया.

देखें Video:

सोशल मीडिया पर मचा हंगामा

वीडियो इंस्टाग्राम और X पर खूब वायरल हो रहा है. इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को (@maximum_manthan) नाम के यूजर ने शेयर किया है. वीडियो को अबतक 2 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 23 लाख से ज्यादा बार लाइक किया जा चुका है. लोग वीडियो पर ढेरों कमेंट कर रहे हैं. लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखा, “पहले तो लगा कुछ बड़ा हादसा हो गया!” दूसरे ने लिखा- भाई, दिल ही बैठ गया था, लेकिन एंड देखकर हंसी छूट गई.” तीसरे ने लिखा, “फिल्मी ट्रिक ने सबको बेवकूफ बना दिया.” कई यूज़र्स ने इसे “best illusion video of the week” भी बताया.

ऐसे वीडियो अब बन रहे हैं वायरल फॉर्मूला

हाल के दिनों में ऐसे illusion-based वीडियोज सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं. लोग इन्हें देखकर पहले हैरान होते हैं, फिर सच्चाई जानकर मुस्कुराने लगते हैं. कंटेंट क्रिएटर्स अब इसी तरह के shock-to-surprise फॉर्मेट को अपना रहे हैं, जो दर्शकों को अंत तक जोड़े रखता है.

