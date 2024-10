महिला टीचर का अजीबोगरीब फरमान, बाथरूम ना जाने पर छात्रों को दे रही हैं एक्स्ट्रा मार्क्स, भड़के पेरेंट्स बोले- एक्शन लो इनके खिलाफ

Bathroom Policy in School : एग्जाम में फेल होने और कम मार्क्स आने का डर हर छात्र में होता है, इसलिए वो अच्छे नंबर लाने के लिए दिन-रात पढ़ाई करते हैं, लेकिन कैलिफोर्निया के एक स्कूल से ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जो किसी को भी अचंभित कर सकता है. दरअसल, एक महिला टीचर ने अपना तुगलकी फरमान जारी कर क्लास में ऐलान किया है कि अगर कोई भी छात्र क्लास के दौरान बाथरूम नहीं जाएगा, तो वो उसे एक्स्ट्रा मार्क्स देगीं. यही नहीं इसके साथ ही टीचर ने बच्चों को बाथरूम पास भी जारी किए हैं. जब इस बारे में छात्रों के पेरेंट्स को पता चला तो उन्होंने इस पर आपत्ति जताई (Bathroom Policy in School) और इनमें से एक पेरेंट्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दिया. सोशल मीडिया पर यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर लोगों के तरह-तरह के रिएक्शन आ रहे हैं और साथ ही इस टीचर के खिलाफ एक्शन लेने की बात कर रहे हैं.

टीचर की बाथरूम पॉलिसी (Bathroom Policy in School)

यह मामला उस वक्त सामने आया, जब एक छात्रा की मां ने अपने एक्स हैंडल (पहले ट्विटर) पर इस बारे में एक पोस्ट किया. छात्रा की मां ने अपने पोस्ट में लिखा है, 'मेरी बेटी की गणित की टीचर का रूल है कि हर वीक बच्चों को एक बाथरूस पास मिलता है, अगर वो इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उन्हें परीक्षा में एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, मैं इस पर गुस्सा हूं, लेकिन मेरी बेटी पागल है, इसलिए मैंने टीचर और प्रिंसिपल को एक ई-मेल भेजा है, क्या मैं गलत हूं?. यह पोस्ट बीते 5 सितंबर को शेयर किया गया था, जिस पर अब तक 16 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं. इस पोस्ट पर टीचर के खिलाफ लोगों का गुस्सा निकल रहा है और वो इस टीचर के खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं.

यहां देखें पोस्ट

My daughter's math teacher has a rule that they only get one bathroom pass per week, AND, if they don't use it, they get academic extra credit. I am livid. But my daughter is mad that I want to email the teacher and CC the principal. Am I wrong here?