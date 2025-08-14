कनाडा के बीच पर तेज पंजाबी म्यूजिक ने मचाया बवाल, वीडियो हुआ वायरल

Canadian beach loud music: कनाडा के बार्री बीच से एक वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जिसमें एक शख्स तेज आवाज़ में बज रहे पंजाबी म्यूजिक पर नाराज़गी जाहिर करता नज़र आ रहा है. यह वीडियो TrueNorth Looper द्वारा शेयर किया गया और इंटरनेट पर तेज़ी से वायरल हो गया.

खाली पिकनिक स्पॉट, लेकिन स्पीकर चालू (viral Canadian beach news)

वीडियो में दिखता है कि बीच पर एक पिकनिक स्पॉट पर बड़े स्पीकर से पंजाबी गाने गूंज रहे हैं, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं है. कैमरे के पीछे खड़ा शख्स कहता है. बस एक और उदाहरण... आ जाइए और जो चाहें, जितनी तेज़ी से चाहें म्यूजिक बजाइए. वह आगे बताता है कि इस शोर के जिम्मेदार लोग कहीं नज़र नहीं आ रहे, लेकिन बाकी बीच पर मौजूद लोगों को ये झेलना पड़ रहा है.

गिटार बजाना मना, लेकिन तेज म्यूजिक ठीक? (Punjabi music Canada)

वीडियो में शख्स यह भी कहता है कि अगर वह बैरी फूड बैंक या बॉब रंबल डेफ फाउंडेशन के लिए गिटार बजाकर फंड जुटाए, तो इसकी इजाज़त नहीं मिलती, लेकिन इस तरह का शोर सबको सहना पड़ता है. उसकी नाराज़गी सोशल मीडिया पर चर्चा का मुद्दा बन गई है.

सोशल मीडिया पर बंटा इंटरनेट (Punjabi songs controversy Canada)

वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोगों की राय दो हिस्सों में बंट गई. कई लोगों ने कहा कि पब्लिक स्पेस में दूसरों की शांति का सम्मान करना चाहिए. एक यूज़र ने लिखा, कॉमन करटसी और दूसरों के लिए जगह छोड़ना कभी आदत हुआ करती थी. यह शख्स सही कह रहा है. दूसरी ओर, कुछ ने म्यूजिक बजाने वालों का बचाव किया और कहा, व्हाइट और ब्लैक लोग भी बस और सबवे में म्यूजिक बजाते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? एक ने मज़ाक में लिखा, अपना प्राइवेट बीच खरीद लो, भाई.

बहस जारी, सबक साफ (TrueNorth Looper video)

यह वीडियो एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर रहा है कि पब्लिक स्पेस में मनोरंजन और दूसरों की सुविधा के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए. फिलहाल इतना तय है. मस्ती कभी भी दूसरों की शांति की कीमत पर नहीं होनी चाहिए.

