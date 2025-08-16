Cat-Snake Fight Video: सांप को देखते ही हमारा-आपका डर जाना लाजमी है, लेकिन नीचे वीडियो में इस बिल्‍ली को देखिए जरा, सांप को तो कुछ समझ ही नहीं रही. कभी ललकार रही, सांप फुफकार रहा तो उसे चिढ़ा भी दे रही है. मानो कह रही हो- आ देखें जरा... किसमें कितना है दम! खास तौर पर सांप के एक्‍शन के बाद, बिल्‍ली का रिएक्‍शन टाइम देखिए. इस 'कैट-स्नेक फाइट' के वीडियो ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बिल्ली न सिर्फ चालाक होती है, बल्कि खतरों की खिलाड़ी भी है. वीडियो में नजर आता है कि जैसे ही सांप बिल्ली के सामने आता है, माहौल तनावपूर्ण हो जाता है. लेकिन बिल्ली का आत्मविश्वास और उसकी चुस्ती दंग करने वाली है.

रफ्तार मानो बिजली जैसी

अमूमन लोग मानते हैं कि बिल्ली सामान्‍य पालतू जानवर है, लेकिन ये वीडियो चौंकाता है. सांप जैसे खतरनाक जीव के साथ आमना-सामना होते ही बिल्ली के अंदर की 'बदमाश' प्रवृत्ति जग जाती है. सांप ने जैसे ही मूव किया, बिल्ली ने पलभर में स्थिति को भांपा और बिना हिचकिचाहट फुर्तीले अंदाज में सामने आ गई. सांप ने कई बार फुंफकार कर डराने की कोशिश की, मगर बिल्ली के चेहरे पर कोई डर नहीं दिख रहा. उसके रिएक्शन की स्पीड मानो बिजली जैसी थी. फिलीपींस के शख्‍स एलमार एनिनोन ने ये वीडियो शेयर किया है.

डटी रहती है बिल्‍ली

वीडियो में कई बार देखा जा सकता है कि बिल्ली बार-बार अपना हावभाव बदलती है, पंजे के सहारे तेज एंगल लेते हुए अपने प्रतिद्वंद्वी पर नजर रखती है. सांप की फुफकार के बावजूद बिल्ली डटी रहती है, मौका देखते ही अपने पंजे से सांप को दिशा बदलने पर मजबूर कर देती है. इस दौरान न तो सांप की चालाकी कम पड़ती है न ही बिल्ली की सतर्कता. दिलचस्प है कि कहीं भी बिल्ली ने लापरवाही या डर नहीं दिखाया.

सांसे थाम देने वाला वीडियो

बिल्ली का रिएक्शन टाइम बेहद तगड़ा है. खतरा चाहे कितना भी बड़ा हो, वह न सिर्फ सजग रहती है बल्कि पलभर में निर्णय लेकर एक्शन भी लेती है. मुकाबला कहीं-कहीं इतना तेज हो जाता है कि देखने वाले भी अपनी सांसें थाम लेते हैं. इस वीडियो के बाद इस बिल्ली की बहादुरी और फुर्ती की तारीफ हो रही है.