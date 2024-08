पांडा की इस हरकत को देख बन जाएगा आपका दिन, फर्श पर लोटते हुए किया ऐसा कारनामा, लोगों को याद आया बचपन

सोशल मीडिया पर पांडा (Panda) के वीडियो देखना लोग खूब पसंद करते हैं, शायद इसी वजह से आए दिन पांडा के नए और क्यूट वीडियो शेयर किए जाते हैं. पांडा जितने क्यूट होते हैं उनकी हरकतें भी उतनी प्यारी होती हैं. वो बिलकुल किसी बच्चे की तरह खेलते हैं और अपनी क्यूट हरकतों से लोगों का दिल जीत लेते हैं. इंटरनेट पर अक्सर ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिसमें उनके चंचल रूप से पहाड़ियों से गिरने से लेकर उनके आश्चर्यजनक चढ़ाई कौशल तक सब कुछ शामिल है. ये मनमोहक जीव हमेशा हमारे दिन को रोशन करने में कामयाब रहते हैं. हाल ही में, फर्श पर लोटते एक पांडा के नए वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है और यह हर किसी का दिल जीत रहा है.

एक्स पर @AMAZlNGNATURE नाम के हैंडल से ये प्यारा सा वीडियो पोस्ट किया गया है, वीडियो की शुरुआत में ही आप देख सकते हैं कि पांडा कुछ ऊंचाई से गिरता है और फिर फर्श पर लोटते हुए लुढ़कना शुरू कर देता है. इसकी हरकतें इतनी प्यारी हैं, जो किसी का भी दिल जीत लेंगी.

देखें Video:

Still wondering how does this species survive in the wild.. pic.twitter.com/joydXcJWu5