जया बच्चन ने शख्स को मारा था धक्का, अब मुकेश खन्ना ने सुनाई खरी-खोटी, बोले- 'ये बिगड़ गई हैं...'

मुकेश खन्ना ने जया के इस दुर्व्यवहार पर पीएम मोदी का नाम लेकर भी निशाना साधा है. साथ ही एक्ट्रेस के तर्कों पर भी सवाल दागा है. एक इंटरव्यू में मुकेश खन्ना ने जया पर खुलकर बोला है.

जया बच्चन के गुस्से को लेकर मुकेश खन्ना ने सुनाई खरी-खोटी
नई दिल्ली:

सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की पत्नी और एक्ट्रेस जया बच्चन ने हाल ही में संसद के बाहर एक शख्स को धक्का मार दिया था, जिसके बाद से वह विवादों में आ गई थीं. यह पहली बार नहीं था, जब जया के इस तरह के विवाद सामने आए हैं. अक्सर उनके इस दुर्व्यवहार पर उनकी आलोचना होती रही है. इस बीच टीवी और फिल्म एक्टर मुकेश खन्ना ने भी जया बच्चन की आलोचना की है. मुकेश ने जया के इस दुर्व्यवहार पर पीएम मोदी का नाम लेकर भी निशाना साधा है. साथ ही एक्ट्रेस के तर्कों पर भी सवाल दागा है. एक इंटरव्यू में मुकेश खन्ना ने जया पर खुलकर बोला है.

मुकेश खन्ना ने कहा बिगड़ी हुई

मुकेश खन्ना ने कहा, 'जिस तरह से वह पत्रकारों से व्यवहार कर रही हैं, वो गलत है, जब यह राज्यसभा में बोलती हैं, तो मुझे लगता है, जैसे या तो बिगड़ गई हैं, या फिर मोदी के खिलाफ बोलना है, इनके तर्क मेरे गले से नीचे नहीं उतरते'. गौरतलब है कि हाल ही में जया बच्चन ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक शख्स को सेल्फी लेने पर जोर का धक्का मारा था, जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो वह बुरी तरह ट्रोल हुईं. शख्स को धक्का मारने के दौरान एक्ट्रेस ने यह भी कहा था कि क्या कर रहे हैं, आप, यह क्या है? वहीं, कंगना रनौत ने इस पर जया बच्चन की आलोचना में एक पोस्ट भी साझा किया था.

कंगना रनौत ने  भी की थी आलोचना

कंगना ने लिखा था, 'सबसे बेकार और विशेषाधिकार प्राप्त महिला, अमिताभ बच्चन की पत्नी हैं, इसलिए लोग उन्हें बर्दाश्त करते हैं, उनकी समाजवादी पार्टी की टोपी मुर्गे की कलगी जैसी है, और वो खुद लड़ाकू मुर्गी हैं, शर्मनाक और अपमानजनक'. फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने भी एक्ट्रेस को घेरा था. निर्माता ने दिग्गज अभिनेत्री की इस हरकत को निंदनीय बताया था और कहा था, 'जनता का सेवक 24 घंटे नाराज और चिड़चिड़ा नहीं रह सकता, एक कलाकार से विनम्रता की उम्मीद की जाती है, जिन फैंस ने उन्हें प्यार दिया है वो भी सम्मान के लायक हैं'.

