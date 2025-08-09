विज्ञापन
विशेष लिंक

पकोड़े बनाने के लिए सीधे गर्म तेल में प्लास्टिक पैकेट खोलता दिखा फूड वेंडर, लोग बोले- इससे तो सीधे कैंसर होगा

ऑनलाइन यूजर्स प्लास्टिक के पाउच को उबलते तेल के सीधे संपर्क में आते देखकर डरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि इससे खाने में हानिकारक केमिकल निकल सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
पकोड़े बनाने के लिए सीधे गर्म तेल में प्लास्टिक पैकेट खोलता दिखा फूड वेंडर, लोग बोले- इससे तो सीधे कैंसर होगा
गर्म तेल में प्लास्टिक डालता दिखा फूड वेंडर, भड़के लोग

पंजाब के लुधियाना का एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक स्ट्रीट फ़ूड विक्रेता प्लास्टिक को सीधे उबलते तेल में डुबोता हुआ दिखाई दे रहा है. इस वीडियो ने ऑनलाइन व्यापक आक्रोश पैदा कर दिया है, और देखने वालों ने इस रवैये को असुरक्षित, अनहेल्दी और बेहद चिंताजनक बताया है.

पकौड़े बना रहे विक्रेता ने बताया कि वह तेल के पैकेट को आसानी से खोलने के लिए ऐसा कर रहा था. लेकिन ऑनलाइन यूजर्स प्लास्टिक के पाउच को उबलते तेल के सीधे संपर्क में आते देखकर डरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि इससे खाने में हानिकारक केमिकल निकल सकते हैं.

पैसा ही पैसा होगा... रक्षाबंधन पर वायरल हो रहे मज़ेदार मीम्स, देखकर हंसते-हंसते हो जाएंगे लोटपोट

इस वायरल वीडियो को एक लोकप्रिय फ़ूड ब्लॉगर हैरी उप्पल ने "भूखे आओ, अवाक होकर जाओ" टाइटल के साथ शेयर किया है. सोशल मीडिया पर लोग इन वायरल पकौड़ों को "माइक्रोप्लास्टिक पकौड़े" कह रहे हैं. यह शब्द चौंकाने वाले और असुरक्षित खाना पकाने के तरीके को उजागर करने के एक तरीके के रूप में तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है.

वेंडर ने उबलते तेल में प्लास्टिक डुबोया

वीडियो में, वेंडर सीलबंद तेल के पाउच सीधे उबलते तेल में डालता हुआ दिखाई दे रहा है. जैसे ही प्लास्टिक नरम होकर टूटता है, वह पकौड़े तलने के लिए सीधे कड़ाही में तेल डालता है.

वायरल वीडियो यहां देखें:

यह वीडियो न केवल इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ, बल्कि अपनी चिंताजनक कंटेंट के कारण X पर भी खूब रीपोस्ट किया जा रहा है, सोशल मीडिया यूज़र्स ने वेंडर की हरकत पर हैरानी, गुस्सा और निराशा जताई. कई लोगों ने इसे बेहद खतरनाक बताया और दूसरों को स्ट्रीट फ़ूड खाते समय सावधानी बरतने की चेतावनी दी.

एक यूज़र ने मज़े लेते हुए लिखा, "मेरा दोस्त इस स्टॉल पर आया और उसने कहा कि खाना बहुत स्वादिष्ट था. ये उसके आखिरी शब्द थे." वहीं एक ने लिखा, "पकौड़े अब नए प्लास्टिक फ्लेवर के साथ." जबकि एक ने लिखा, "भूखे आओ, कैंसर लेकर जाओ."

ये भी पढ़ें: रक्षाबंधन पर इमोशनल कर देगी ये स्टोरी! आर्थिक तंगी से परेशान थी लड़की, फिर एक अजनबी ने जो किया, वो अब कोई नहीं करता!

कभी नहीं की  IIT की पढ़ाई और नहीं है MBA की डिग्री, फिर भी शख्स कमा रहा है साल का 70 लाख रुपए, जानें- कैसे?

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Viral Pakode, Microplastic Pakode, Ludhiana
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com