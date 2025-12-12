इंग्लैंड वाली बहू को ठहराया बेटे की खुदकुशी का जिम्मेदार, उल्टा सास-ससुर पर लगाया दहेज मांगने का आरोप

पंजाब के लुधियाना से अजीब घटना सामने आई है. एक परिवार ने बेटे की खुदकुशी का जिम्मेदार विदेश में बहू को ठहराया तो उसने उल्टा सास-ससुर पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगा दिया. ये आरोप उसने वीडियो जारी कर लगाए हैं. कुमकलां रतनगढ़ के सुनील नाम के एक युवक ने पिछले दिनों सुसाइड कर लिया था. उसकी पत्नी किरणदीप कौर ने इंग्लैंड में बैठकर अपना एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसमें सास-ससुर पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है.

ये भी पढ़ें- कमाने और खुद में सक्षम महिला अपने पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

पत्नी को जमीन बेचकर इंग्लैंड भेजा था

मृतक के परिवार वालों ने अपने बेटे की आत्महत्या के पीछे बहू किरणदीप कौर को जिम्मेदार ठहराया था. जिसके बाद पुलिस ने मामला भी दर्ज किया था. किरणदीप ने अब मृतक पति सुनील कुमार और सास-ससुर को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है. बता दें कि सुनील की खुदकुशी के बाद परिवार और गांव वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. गांव के सरपंच के मुताबिक, सुनील ने अपना प्लॉट बेचकर पत्नी किरणदीप को इंग्लैंड भेजा था, लेकिन इंग्लैंड जाने से पहले किरणदीप और उसके माता-पिता ने धोखे से सुनील से कागजों पर साइन करवा कर तलाक ले लिया. तलाक के बाद भी वे लोग कहते रहे कि किरणदीप सुनील को भी इंग्लैंड बुला लेगी. इंग्लैंड जाने के बाद किरणदीप ने पति का फोन उठाना बंद कर दिया, जिसके बाद सुनील मानसिक रूप से परेशान रहने लगा और उसने खुदकुशी कर ली.

बहू ने सास-ससुर पर लगाया दहेज उत्पीड़न का आरोप

पुलिस ने मृतक युवक के परिवार वालों के बयानों के आधार पर इंग्लैंड में बैठी किरणदीप कौर और उसके माता-पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था. केस दर्ज होते ही किरणदीप ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर उल्टा मृतक पति और उसके माता-पिता पर दहेज उत्पीड़न के आरोप लगा दिए. उसका कहना है किपति सुनील उस पर बार-बार तलाक देने का दबाव बनाता था और दहेज के लिए भी तंग करता था. वह बार-बार खुदकुशी करने की धमकी भी देता था.

पति पर तलाक के लिए दबाव बनाने का आरोप

किरणदीप कौर ने वीडियो में सफाई देते हुए कहा कि उसने धोखे से पति से तलाक के लिए साइन नहीं करवाए, बल्कि उसने खुद उसे तलाक दिया. 16 जून 2021 को उसकी शादी सुनील कुमार के साथ हुई थी. 8 दिसंबर 2025 को सुनील ने खुदकुशी कर ली, जिसका दोषी उसे ठहराया जा रहा है. हालांकि पिछले 25 दिनों तक सुनील से उसकी कोई बात नहीं हुई थी.

पति पर जबरन विदेश भेजने का आरोप

किरणदीप कौर ने कहा कि 6 अगस्त 2024 को ही उसका सुनील के साथ तलाक हो गया था. उसके पास तलाक के कागज भी हैं. सुनील ने उसे धमकी दी थी कि अगर वह तलाक नहीं देगी तो वह खुदकुशी कर लेगा. किरणदीप का दावा है कि उनका तलाक अदालत में हुआ था. किरणदीप ने वीडियो में ये भी कहा कि उसने बी.एड. किया हुआ है. वह विदेश नहीं जाना चाहती थी, उसके पति ने उसे जबरदस्ती IELTS करवाया और विदेश भेजा तथा यह भी कहा कि वह कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लें.