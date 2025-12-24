विज्ञापन
लुधियाना में बॉडीबिल्डर ने हार्ट अटैक के बाद दम तोड़ा, 350 किलो वजन उठाने के बाद फिर उठ नहीं पाया

पावरलिफ्टर सुखवीर सिंह की हार्ट अटैक से मौत हो गई. बताया जा रहा है कि भारी वजन उठाने के बाद उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया और फिर सेहत बिगड़ गई

नई दिल्ली:

पंजाब के लुधियाना शहर में 28 साल के  बॉडीबिल्डर पावरलिफ्टिंग की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि एक प्रतियोगिता के दौरान पावरलिफ्टर ने 350 किलोग्राम वजन उठाया. इसके बाद उनकी तबियत बिगड़ी, सीने में तेज दर्द उठा और बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.पावर लिफ्टर का इलाके में काफी नाम था. उन्हें  लाल पगड़ी में पूरे रीति रिवाज के साथ आखिरी विदाई दी गई. 28 साल का सुखवीर सिंह पंजाब के नवांशहर में बलाचौर का रहने वाला था. लेकिन अपने पेशे की वजह से लुधियाना में रहते थे.

बलाचौर के बल्लोवाल इलाके में मेहंदीपुर रोड पर उनका एक जिम भी है. खबरों के मुताबिक, सुखवीर सिंह संडे को लुधियाना के सलेम टाबरी इलाके में पावरलिफ्टिंग कंपटीशन में भाग ले रहे थे.

कंपटीशन के बाद बिगड़ी तबीयत

लोगों का कहना है कि सुखवीर सिंह ने पहले 150 किलोग्राम की बेंच प्रेस की. फिर सुखवीर ने 350 किलोग्राम का वजन उठाया और डेडलिफ्ट राउंड जीत लिया.लेकिन कंपटीशन के कुछ वक्त बाद सुखवीर को सीने में तेज दर्द उठा.वो संभलने की कोशिश करते हुए कार की ओर जाने लगे लेकिन कार में सवार होने से पहले ही बेसुध होकर गिर पड़े.सुखवीर के गिरते ही उनके सहयोगियों और अन्य प्रतिभागियों में हड़कंप मच गया.उन्हें लुधियाना के प्राइवेट हास्पिटल लाया गया. लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. डॉक्टरों का कहना है कि उनकी मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई रही है.

सुखबीर का इंस्टाग्राम अकाउंट

सुखवीर का सुख फिटनेस के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है. उसने इस अकाउंट पर 8 सौ ज्यादा पोस्ट डाली हैं. उनके 55000 से ज्यादा फॉलोअर हैं.सुखवीर ने प्रोफाइल में खुद को फिटनेस ट्रेनर बताया है.सोशल मीडिया प्रोफाइल में खुद को पावरलिफ्टर, गोल्ड मेडलिस्ट बताया है.यूट्यूब चैनल @healthytalksbysukh का लिंक है और उनकी वेबसाइट sukh_fitness1800 भी प्रोफाइल में दी गई है.

सुखबीर सिंह मूल रूप से बलाचौर का रहने वाला था। बॉडीबिल्डिंग के साथ वह एथलीट का भी खिलाड़ी था। लुधियाना में पावरलिफ्टिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए वह पहुंचा था। इस मामले में बलाचौर के लोगों ने बताया कि सुखवीर सिंह का गांव में अपना जिम था। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए वह उनको प्रेरित करता था और अपने जिम में को कसरत करवाता था।

