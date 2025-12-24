लुधियाना में दिनदहाड़े महिला से लूट... कानों की बालियां खींचकर ले गए बदमाश, CCTV में पूरी घटना कैद

- लुधियाना के साहनेवाल इलाके में दिनदहाड़े नकाबपोश दो बदमाशों ने महिला से झपटमारी की वारदात अंजाम दिया.
- बाइक सवार बदमाशों ने महिला के कानों की बालियां झपट कर तेज रफ्तार से फरार हो गए.
- महिला ने बदमाशों का सामना करने की कोशिश की लेकिन वे वारदात को अंजाम देकर भागने में सफल रहे.
लुधियाना के साहनेवाल इलाके में दिनदहाड़े एक महिला से झपटमारी की वारदात सामने आई है. बाइक सवार दो नकाबपोश बदमाश महिला के कानों की बालियां खींचकर मौके से फरार हो गए. महिला ने उक्त बदमाश का सामना करना चाहा. लेकिन बदमाश वहां से वारदात को अंजाम देकर भागने में कामयाब रहे. पूरी घटना वहां लगे दो अलग-अलग CCTV कैमरों में साफ कैद हुई है जिनके वीडियो भी सामने आए हैं.
CCTV फुटेज में दिख रहा है कि बाइक पर दो नौजवान गांव में घूम रहे थे. सड़क पर जाती महिला को देख बाइक सवार बदमाश महिला के करीब पहुंचे. पीछे बैठा एक नोजवान अचानक बाइक से उतर जाता है और महिला के पीछे-पीछे चलने लगता है. महिला को शक हो जाता है और वह आवाजें लगाने लगती है.
महिला के चिल्लाने के बावजूद बदमाश उसके बेहद पास जाकर झटके से उसके कानों की बालियां नोच ली. दर्द के कारण महिला चीखती रह जाती है. इसी बीच आरोपी तुरन्त साथी की बाइक पर चढ़कर तेज रफ्तार में भाग जाता है.
