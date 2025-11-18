स्वाद जो बॉर्डर पार कर जाए...50 रुपये के गुलाब जामुन पर लाखों का रिएक्शन

Videshi Ne Khaya Lahore Ka Gulab Jamun: खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, कई बार दिल भी जीत लेता है. यही हुआ एक विदेशी व्लॉगर के साथ, जो भारत–श्रीलंका घूमने के बाद पाकिस्तान पहुंचा. उसे क्या पता था कि लाहौर की एक छोटी-सी मिठाई की दुकान उसका दिल ऐसे जीत लेगी कि, इंटरनेट भी उसके रिएक्शन पर मुस्कुरा उठेगा.

लाहौर में पहला 'गुलाब जामुन मोमेंट' (Lahore Street Food)

ट्रैवल व्लॉगर ह्यूग लाहौर की गलियों में मीठे की तलाश कर रहा था. दुकान वाले से उसने रेट पूछा, 'कितने का है?' दुकानदार बोला- 50 पाकिस्तानी रुपये. ह्यूग ने एक पीस मांगा और दुकानदार प्लेट में गर्मागर्म गुलाब जामुन निकालने लगा. इसी बीच व्लॉगर कचौड़ी, समोसा और दुकान के बाकी स्नैक्स दिखाते हुए वीडियो भी बनाता रहा.

पहला बाइट और चेहरा बोल उठा 'वाह गुरु' (Pakistani Gulab Jamun)

ह्यूग ने कैमरे की ओर देखकर कहा, 'ये मेरा पाकिस्तान में पहला गुलाब जामुन है…देखते हैं कैसा लगता है.' जैसे ही उसने पहला बाइट लिया, उसकी आंखें चमक उठीं. एकदम बच्चे की तरह खुशी और चेहरे पर वही एक्सप्रेशन 'यह तो जन्नत है.' ह्यूग ने कहा कि अगर आपने जिंदगी में एक बार भी गुलाब जामुन नहीं खाया, तो आप इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश...कहीं भी जाकर इसे जरूर ट्राई करें...'ये मुंह में जाते ही अपने आप घुल जाता है.'

10 में से 10 की धमाकेदार रेटिंग ( How Is Lahore Gulab Jamun)

लगभग 60 सेकंड के इस वीडियो के अंत में ह्यूग ने कहा, 'I give this… a 10 out of 10.' Instagram पर @hugh.abroad ने ये वीडियो पोस्ट किया और लिखा, '$0.20 सेंत की फेमस मिठाई.' वीडियो ने इंटरनेट पर आग लगा दी. इस वीडियो को अब तक 4 लाख के करीब व्यूज मिल चुके हैं. वहीं 14 हजार लाइक्स और 150+ कमेंट्स.

कमेंट सेक्शन में फूटा स्वाद का ज्वालामुखी (Street Food India Pakistan)

वायरल हो रहे इस वीडियो को देख चुके यूजर्स ने लिखा, 'शाही टुकड़ा भी खाइए.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'जलेबी try कर लें सर.' तीसरे यूजर ने लिखा, 'एक से पेट कैसे भरा? दो-तीन लेने चाहिए थे.' चौथे यूजर ने लिखा, 'अगली बार इसे आइसक्रीम के साथ ट्राई करें.' लोगों के सुझाव देखकर लगता है कि अब ह्यूग का पूरा 'डेजर्ट टूर' होने वाला है.

