प्यास लगे तो पी लेना, भूख लगे तो खा लेना, ठंड लगे तो जला लेना, बोलो क्या? क्या आप जानते हैं जवाब?

Interesting Riddles: कभी बचपन में आप दोस्तों के साथ बैठकर पहेलियां बुझाया करते थे? वो समय कितना दिलचस्प होता था, जब हर कोई दिमाग लगाता और कोई उत्तर जानने के लिए बेचैन हो जाता. पहेलियां सिर्फ दिमाग की कसरत नहीं होतीं, बल्कि ये हमारे चेहरे पर हंसी भी ले आती हैं. यही कारण है कि आज भी लोग पहेलियों को पढ़ना और सुनना पसंद करते हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि इनका मज़ा हर उम्र के लोग ले सकते हैं. चाहे बच्चे हों या बड़े. अगली बार जब आप दोस्तों या परिवार के साथ बैठे हों, तो नीचे दी गई पहेली को ज़रूर सुनाइएगा. यकीन मानिए, सब हंसते-हंसते इसका जवाब ढूंढेंगे और माहौल बेहद मजेदार हो जाएगा.



पहेली

“प्यास लगे तो पी लेना, भूख लगे तो खा लेना, ठंड लगे तो जला लेना, बोलो क्या?”

पहली नज़र में यह पहेली सुनते ही मन में कई ख्याल आते हैं. कुछ लोग सोचेंगे कि शायद यह कोई जादुई चीज़ है जो हर काम में काम आ सकती है. कोई सोचेगा कि ये तो जरूर कोई खाने-पीने की चीज़ होगी, लेकिन यकीन मानिए, असली उत्तर तक पहुंचने में आपका दिमाग कई बार उलझेगा.

आप क्या-क्या सोचेंगे

1. जब प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं. तो क्या इसका उत्तर पानी हो सकता है?

2. लेकिन फिर सवाल उठता है - पानी को हम खा कैसे सकते हैं? और उसे जला कैसे सकते हैं?

3. अगला विचार आता है - शायद लकड़ी होगी, क्योंकि उसे जलाया जा सकता है, लेकिन लकड़ी को ना तो पी सकते हैं और ना ही खा सकते हैं.

4. अब दिमाग में एक और चीज़ आती है - क्या यह बर्फ हो सकती है? बर्फ को हम खा भी सकते हैं, पानी की तरह पी भी सकते हैं और ठंड में जलाकर काम भी ले सकते हैं, लेकिन क्या सच में यही इसका जवाब है?



यही तो पहेलियों की खूबसूरती है. जब तक उत्तर सामने न आ जाए, दिमाग इधर-उधर घूमता रहता है.



असली जवाब

तो अब समय है परदे को उठाने का. इस मजेदार पहेली का उत्तर है - नारियल.

जी हां!

1. प्यास लगे तो नारियल का पानी काम आता है, जिसमें मीठा पानी होता है.

2. भूख लगे तो नारियल को खाया जा सकता है.

3. और ठंड लगे तो नारियल की जटाओं को जलाया जा सकता है.



कितना मजेदार है ना? एक ही शब्द ने तीनों हालात में खुद को फिट कर लिया. यही पहेलियों की खासियत होती है - सरल दिखती हैं, लेकिन अंदर छुपा उत्तर चौंका देता है.

