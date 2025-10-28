हर खाने का साथी, पर फल नहीं- जानिए इस लाल गोल चीज का नाम

Funny Riddles: बचपन से ही हम सभी को पहेलियां बहुत आकर्षित करती हैं, ये हमारे दिमाग को तेज करने के साथ-साथ हमें हंसने और सोचने का मौका भी देती हैं. कई बार पहेली इतनी आसान होती है कि जवाब सामने ही होता है, लेकिन दिमाग उसके चक्कर में उलझ जाता है. वहीं कभी-कभी पहेली इतनी कठिन लगती है कि हम बार-बार उसे पढ़ते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि आखिर जवाब क्या होगा. यही तो पहेलियों की असली खूबी है - वे हमें सोचने पर मजबूर करती हैं और हमारी जिज्ञासा को बढ़ाती हैं. आज हम आपके लिए ऐसी ही एक मजेदार और दिमाग घुमा देने वाली पहेली लेकर आए हैं. यह पहेली सुनकर आपके दिमाग में तुरंत कई चीजें घूमने लगेंगी. हो सकता है आप पहली बार सही जवाब न दे पाएं, लेकिन अगर ध्यान से सोचेंगे तो यकीन मानिए जवाब आपके सामने होगा.

पहेलियां केवल बच्चों के लिए नहीं, बल्कि बड़े भी इन्हें सुनकर उतना ही मज़ा लेते हैं. परिवार या दोस्तों के साथ बैठकर पहेली पूछना, हंसना और उसका जवाब ढूंढना, एक अलग ही खुशी देता है. तो चलिए, अब आपके सामने पेश है हमारी आज की खास पहेली.

आज की पहेली

"गोल हूं पर बॉल नहीं,

लाल हूं पर सेब नहीं,

लोग मुझे खाने के साथ खाते हैं?"

अब ज़रा सोचिए...

गोल तो है, पर गेंद नहीं.

लाल है, लेकिन सेब नहीं.

और सबसे मजेदार - लोग इसे खाने के साथ खाते हैं.

उत्तर जानिए मजेदार अंदाज में

अगर आपने टमाटर सोचा है तो बधाई हो - आपका दिमाग सही दिशा में गया!

उत्तर है - टमाटर



सोचिए, टमाटर का जिक्र आते ही कितनी सारी डिशेज़ याद आ जाती हैं - सब्ज़ी, सलाद, चटनी, सूप या फिर आलू-टमाटर की सब्ज़ी, ये हर खाने का साथी है. यही वजह है कि पहेली पढ़ते ही अगर आपके दिमाग में टमाटर आया तो मान लीजिए कि आप पहेली मास्टर हैं.

