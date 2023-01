कभी अंग्रेज़ों के सामने बैठने के लिए भारतीयों को लेनी पड़ती थी परमिशन, 1887 का है येे सर्टिफिकेट

ट्वीट देखें

इस सर्टिफिकेट को यूपी के नेता राजा भैया ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है. उन्होंने इस ट्वीट के साथ एक कैप्शन भी लिखा है. कैप्शन में उन्होंने लिखा है- आज़ादी अनमोल है, ये सबक़ हम सभी को याद रहे.

देखा जाए तो आज़ादी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. इस आज़ादी के लिए हमारे पूर्वजों ने काफी संघर्ष किया है. सोचिए, हमें बैठने के लिए सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता था. इस ट्वीट को देश के मशहूर उद्योपति हर्ष गोयनका ने भी 13 अगस्त 2022 को शेयर किया था.

ट्वीट देखें

इस सर्टिफिकेट में लिखा है- In the pre-independence days, Indians were not allowed to sit on the chair while waiting for a British official unless he had this certificate. Do reflect……those who take our independence for granted!

मतलब ये है कि आज़ादी से पहले, भारतीयों को ब्रिटिश अधिकारियों के समक्ष बैठने की इज़ाजत नहीं थी. बैठने के लिए सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता था. आज़ादी के महत्व को समझिए.