चांद का वो चेहरा जो दुनिया ने कभी नहीं देखा! NASA ने जारी किया आर्टेमिस-2 का अद्भुत और हसीन VIDEO

Artemis 2 moon video: क्या नजारा है...नासा के 'सूरमाओं' ने चांद के उस 'डार्क साइड' से पर्दा उठा दिया है जिसे आज तक दुनिया ने सिर्फ कहानियों में सुना था. ओरियन कैप्सूल से आए इस वीडियो को देखकर कलेजा मुंह को आ जाएगा. कहीं गहरा सन्नाटा है, तो कहीं सूरज को निगलता चांद. चलिए, अंतरिक्ष की इस मखमली सैर पर...

Hello, Moon. It's great to be back.



Here's a taste of what the Artemis II astronauts photographed during their flight around the Moon. Check out more photos from the mission: https://t.co/rzM1P0QbOl pic.twitter.com/6jWINHkDLh — NASA (@NASA) April 7, 2026

54 साल का लंबा इंतजार और फिर वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी. 1 अप्रैल 2026 को जब नासा का Artemis II Mission रवाना हुआ, तो लगा था बस एक चक्कर होगा, पर इन चार अंतरिक्ष यात्रियों ने तो कुदरत का करिश्मा (NASA Artemis 2 Moon Photo) ही कैद कर लिया. 1972 के अपोलो मिशन के बाद पहली बार इंसान चांद की मिट्टी की महक (अहसास में ही सही) के इतने करीब पहुंचा है.

“You can see the surface of the Moon…we just went sci-fi.”



On flight day seven, images from our @NASAArtemis II crew amazed, turning science fiction to reality. From the lunar far side to a solar eclipse from the Moon, the views are EVERYTHING. No pressure to pick a favorite. pic.twitter.com/sHGfknqwW1 — NASA (@NASA) April 8, 2026

चांद का वो हिस्सा जो हमेशा पर्दे में रहा (The Hidden Face of the Moon Revealed)

ओरियन कैप्सूल जब चांद के पीछे वाले हिस्से (Far Side) से गुजरा, तो वहां का आलम कुछ और ही था. वहां मोबाइल का सिग्नल नहीं, बस सन्नाटा और रूह कंपा देने वाली खूबसूरती थी. वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे चांद के विशालकाय गड्ढे (Craters) और सूखी उजड़ी जमीन के पीछे से हमारी नीली 'धरती' चुपके से झांक रही है. मिशन कमांडर रीड वाइसमैन की मानें तो वो पल ऐसा था जैसे वक्त की सुई ही थम गई हो.

THE ARTEMIS II ECLIPSE.

April 6, 2026.



Totality, beyond Earth. From lunar orbit, the Moon eclipses the Sun, revealing a view few in human history have ever witnessed. Photo: NASA pic.twitter.com/2cLJD3oL7p — The White House (@WhiteHouse) April 7, 2026

सूरज को निगल गया चांद, 54 मिनट का वो मंजर (Rare Solar Eclipse and the Shadow of Orion)

इस सफर की सबसे 'कातिल' चीज थी वो 'Solar Eclipse' यानी सूर्य ग्रहण. चांद ने सूरज को ऐसे ढका कि 54 मिनट तक चारों तरफ अंधेरा छा गया. वीडियो में दिख रहा है कि चांद के पीछे से सूरज की हल्की सी रोशनी उसे किसी ताज की तरह सजा रही है.

It's not just a phase 🌕



Artemis II astronauts captured these views of the Moon as the Orion spacecraft flew around the far side of the Moon on April 6, 2026. pic.twitter.com/lT7245Gp28 — NASA (@NASA) April 8, 2026

इसी बीच मंगल ग्रह की लाल चमक ने भी इस वीडियो की रौनक बढ़ा दी. ऐसा लग रहा है मानो कोई कुदरती फिल्म चल रही हो.

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(डिस्क्लेमर: यह जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर दी गई है. NDTV इसकी पुष्टि नहीं करता.)