विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR UPDATE

चांद का वो चेहरा जो दुनिया ने कभी नहीं देखा! NASA ने जारी किया आर्टेमिस-2 का अद्भुत और हसीन VIDEO

धरती से कोसों दूर, जहां सन्नाटा भी शोर करता है, नासा के 'आर्टेमिस-2' ने चांद के उस रहस्यमयी नजारे से पर्दा हटा दिया है, जिसे आज तक इंसानी आंखों ने कभी नहीं छुआ था. सूरज को निगलता चांद और अंतरिक्ष की काली चादर में छिपे मंगल की ये झलक ऐसी है, जैसे कुदरत ने खुद अपनी सबसे कीमती डायरी के पन्ने खोल दिए हों.

Read Time: 3 mins
Share
चांद का वो चेहरा जो दुनिया ने कभी नहीं देखा! NASA ने जारी किया आर्टेमिस-2 का अद्भुत और हसीन VIDEO
चांद की 'अंधेरी' गलियों में क्या देख आए NASA के यात्री? देखें ये रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो
Image: NASA

Artemis 2 moon video: क्या नजारा है...नासा के 'सूरमाओं' ने चांद के उस 'डार्क साइड' से पर्दा उठा दिया है जिसे आज तक दुनिया ने सिर्फ कहानियों में सुना था. ओरियन कैप्सूल से आए इस वीडियो को देखकर कलेजा मुंह को आ जाएगा. कहीं गहरा सन्नाटा है, तो कहीं सूरज को निगलता चांद. चलिए, अंतरिक्ष की इस मखमली सैर पर...

54 साल का लंबा इंतजार और फिर वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी. 1 अप्रैल 2026 को जब नासा का Artemis II Mission रवाना हुआ, तो लगा था बस एक चक्कर होगा, पर इन चार अंतरिक्ष यात्रियों ने तो कुदरत का करिश्मा (NASA Artemis 2 Moon Photo) ही कैद कर लिया. 1972 के अपोलो मिशन के बाद पहली बार इंसान चांद की मिट्टी की महक (अहसास में ही सही) के इतने करीब पहुंचा है.

चांद का वो हिस्सा जो हमेशा पर्दे में रहा (The Hidden Face of the Moon Revealed)

ओरियन कैप्सूल जब चांद के पीछे वाले हिस्से (Far Side) से गुजरा, तो वहां का आलम कुछ और ही था. वहां मोबाइल का सिग्नल नहीं, बस सन्नाटा और रूह कंपा देने वाली खूबसूरती थी. वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे चांद के विशालकाय गड्ढे (Craters) और सूखी उजड़ी जमीन के पीछे से हमारी नीली 'धरती' चुपके से झांक रही है. मिशन कमांडर रीड वाइसमैन की मानें तो वो पल ऐसा था जैसे वक्त की सुई ही थम गई हो.

सूरज को निगल गया चांद, 54 मिनट का वो मंजर (Rare Solar Eclipse and the Shadow of Orion)

इस सफर की सबसे 'कातिल' चीज थी वो 'Solar Eclipse' यानी सूर्य ग्रहण. चांद ने सूरज को ऐसे ढका कि 54 मिनट तक चारों तरफ अंधेरा छा गया. वीडियो में दिख रहा है कि चांद के पीछे से सूरज की हल्की सी रोशनी उसे किसी ताज की तरह सजा रही है.

इसी बीच मंगल ग्रह की लाल चमक ने भी इस वीडियो की रौनक बढ़ा दी. ऐसा लग रहा है मानो कोई कुदरती फिल्म चल रही हो.

ये भी पढ़ें:-सदियों का गवाह...मिलिए दुनिया के सबसे उम्रदराज कछुए से, उम्र सुनकर चकरा जाएगा दिमाग!

(डिस्क्लेमर: यह जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर दी गई है. NDTV इसकी पुष्टि नहीं करता.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Nasa, NASA Artemis Mission, Artemis 2 Moon Video, Orion Far Side Footage, Nasa Moon Mission 2026, Lunar Surface Details, NASA Artemis 2 Mission, Moon Far Side Video, Chand Ki Photo, NASA Lunar Mission 2026, Solar Eclipse From Space, Orion Capsule Footage
Get App for Better Experience
Install Now