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सदियों का गवाह...मिलिए दुनिया के सबसे उम्रदराज कछुए से, उम्र सुनकर चकरा जाएगा दिमाग!

इंसानों की कई पीढ़ियां मिट्टी में मिल गईं और दुनिया की शक्ल तक बदल गई, पर जोनाथन का 'टशन' आज भी बरकरार है. करीब 194 साल का यह कछुआ इतिहास का वो जीता-जागता पन्ना है, जिसने कई दौर देखे हैं.

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सदियों का गवाह...मिलिए दुनिया के सबसे उम्रदराज कछुए से, उम्र सुनकर चकरा जाएगा दिमाग!
धरती पर सबसे पुराना कछुआ कितने साल का है, उम्र जानकर उड़ जाएंगे होश
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Oldest Tortoise Jonathan: दुनिया कितनी भी बदल जाए, लेकिन एक कछुआ...ऐसा है जो टस से मस नहीं हुआ. जोनाथन नाम का यह कछुआ उस वक्त पैदा हुआ था जब न फोन था, न बिजली और न ही इंटरनेट. आज करीब 194 साल की उम्र में भी यह 'सेंचुरी' मार चुका है और रिकॉर्ड्स की धज्जियां उड़ा रहा है.

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Photo Credit: pexels

जब दुनिया बदली, पर जोनाथन का 'स्वैग' वही रहा (World's Oldest Living Animal)

जरा सोचिए, जब इंसान पहली बार फोटो खिंचवाना सीख रहा था या जब टेलीफोन का आविष्कार भी नहीं हुआ था, तब जोनाथन इस धरती पर घास चर रहे थे. लोग आए, बूढ़े हुए और चले गए, सल्तनतें बदल गईं, दो-दो विश्व युद्ध हो गए, लेकिन जोनाथन आज भी जिंदा है. हाल ही में इसके गुजर जाने की अफवाह उड़ी थी, पर सच तो ये है कि यह बुजुर्ग कछुआ अभी भी लंबी सांसें ले रहा है और दुनिया को देख रहा है.

इतिहास का चलता-फिरता गवाह (The Walking Witness of History)

जोनाथन कोई आम कछुआ नहीं है, वह 'सेशेल्स जायंट टॉरटॉइज' खानदान से ताल्लुक रखता है. माना जाता है कि इसका जन्म 1832 के आसपास हुआ था. साल 1882 में इसे सेशेल्स से सेंट हेलेना आइलैंड लाया गया था. उस दौर में दुनिया में गुलामी की प्रथा चलती थी, जो जोनाथन के देखते-देखते खत्म हो गई. इसने तकनीक को रेंगते हुए से उड़ते हुए तक देखा है.

उम्र का अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड (Unique World Record of Age)

आज के दौर में जहां इस प्रजाति के कछुए 150 साल तक जीते हैं, वहीं जोनाथन 194 का होने को है. अब वह थोड़ा सुस्त जरूर हो गया है और उसकी आंखों की रोशनी भी कम हुई है, लेकिन उसकी मौजूदगी ही अपने आप में एक करिश्मा है. साइंटिस्ट इसे 'अलडाब्राचेलिस गिगैन्टिया होलोलिसा' कहते हैं, पर हमारे लिए तो ये कुदरत का वो नायाब तोहफा है जो वक्त को मात दे रहा है.

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(डिस्क्लेमर: यह जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर दी गई है. NDTV इसकी पुष्टि नहीं करता.)

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