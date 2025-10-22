विज्ञापन
'ओम नम: शिवाय' बोलकर बिकिनी पहनी विदेशी महिला ने गंगा में लगाई डुबकी, छिड़ी बहस, लोग बोले- आदमी कच्छा पहनकर...

Rishikesh Ganga Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक विदेशी महिला के गंगा स्नान वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसे लेकर एक अलग ही बहस छिड़ चुकी है. वीडियो में एक विदेशी महिला को बिकिनी पहनकर उत्तराखंड के ऋषिकेश में पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाते हुए देखा जा सकता है.

बिकिनी में विदेशी महिला ने गंगा में लगाई डुबकी, सोशल मीडिया पर छाया ऋषिकेश का वायरल वीडियो

Rishikesh Foreigner Bikini Viral Video: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों के बीच जबरदस्त बहस छेड़ दी है. 'क्या गंगा में बिकिनी पहनकर नहाना सही है?' वीडियो ऋषिकेश के मशहूर लक्ष्मण झूला के पास का है, जहां एक विदेशी महिला बिकिनी पहने गंगा में श्रद्धा से डुबकी लगाती दिखती है. उसके गले में फूलों की माला है, माथे पर तिलक लगा है और वह हाथ जोड़कर कहती है, 'ओम नम: शिवाय', फिर 'गंगा मां की जय' बोलते हुए नदी में उतर जाती है.

सम्मान या अपमान? लोगों के बीच बंट गई राय (foreign woman in bikini Rishikesh)

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर @VigilntHindutva नाम के अकाउंट ने पोस्ट किया था, जिसे अब तक 5 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा है. वीडियो में महिला बड़ी श्रद्धा से गंगा में डुबकी लगाते दिख रही है, लेकिन उसके कपड़ों को लेकर इंटरनेट दो हिस्सों में बंट गया. कुछ यूजर्स का कहना है कि, 'मां गंगा कोई बीच नहीं है, यहां सम्मानजनक कपड़े पहनने चाहिए.' वहीं दूसरे लोगों ने कहा, 'उसके इरादे साफ थे, उसने आदर से पूजा की, तो इसमें गलत क्या है?'

सोशल मीडिया पर छिड़ी सांस्कृतिक जंग (Rishikesh bikini girl video)

बहस इस बात पर आ टिकी है कि आस्था (woman takes dip in ganga) और पहनावे के बीच की सीमा कहां खत्म होती है. कुछ लोगों का कहना है कि भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों को यहां की धार्मिक जगहों की मर्यादा समझनी चाहिए, जबकि कई यूजर्स ने पलटवार करते हुए लिखा, 'जब भारतीय पुरुष कच्छा पहनकर गंगा में नहाते हैं, तब किसी को आपत्ति क्यों नहीं होती?'

