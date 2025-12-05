विज्ञापन
टिड्डा, मकड़ी और बिल्ली का मीट...नागालैंड के खाने का मेन्यू देख फिरंगी के उड़ गए तोते

Weird Food: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक रेस्टोरेंट का मेन्यू धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जो कि नागालैंड के हॉर्नबिल फेस्टिवल का है. वीडियो के ध्यान खींचने के पीछे का राज रेस्टोरेंट का मेन्यू है, जिसमें रेशम के कीड़े, घोंघे, मकड़ी, साही की खाल और बिल्ली का मीट जैसी डिशेज शामिल हैं.

Read Time: 3 mins
  • नागालैंड के हॉर्नबिल फेस्टिवल में विदेशी टूरिस्ट एलेक्स ने असामान्य और विविधतापूर्ण मेन्यू का अनुभव किया
  • मेन्यू में पोर्क करी, दाल मखनी, बटर चिकन के साथ कीड़े, मकड़ी, टिड्डे और बिल्ली का मांस भी शामिल था
  • स्थानीय जनजातियों के लिए ये कीड़े और अन्य खाने की वस्तुएं सदियों पुरानी और पारंपरिक खानपान का हिस्सा हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

The Craziest Menu in India: भारत को दुनिया 'Land of Surprises' कहती है और शायद एलेक्स जैसे टूरिस्ट की वजह से ये नाम और सही साबित हो जाता है. हम सब बचपन से पढ़ते आए हैं कि भारत हर कुछ किलोमीटर में बदल जाता है...बोली में, पहनावे में और खाने में, लेकिन नागालैंड के हॉर्नबिल फेस्टिवल में जो विदेशी टूरिस्ट एलेक्स के साथ हुआ, वो सुनकर आप भी कहेंगे 'ये तो सच में जरा हटके है.'

जब मेन्यू नॉर्मल से…'नो-वे' मोड में चला गया (craziest menu India)

एलेक्स ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक मजेदार रील शेयर की है. शुरुआत? बिल्कुल सिंपल...पोर्क करी, दाल मखनी, बटर चिकन, यानी वो सब जो किसी भी टूरिस्ट को इंडिया में देखकर सुकून मिले, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती. जैसे-जैसे एलेक्स मेन्यू नीचे स्क्रॉल करता है, फेस्टिवल का असली 'ट्विस्ट' सामने आता है.

कीड़ों से लेकर बिल्ली के मीट तक, असली कल्चर की झलक (Hornbill Festival menu)

मेन्यू के अगले पन्ने में लिखा था, सिल्कवर्म लार्वा, घोंघे, मकड़ी, टिड्डे, साही की खाल और आखिरी आइटम Cat Meat. एलेक्स ने कैमरे में हैरानी से कहा, 'This is officially the craziest menu of my life, यानि यह आधिकारिक तौर पर मेरे जीवन का सबसे पागलपन भरा मेन्यू है' और फिर एक मजेदार सवाल, 'जो कोई भी बिल्ली खा रहा है, तुम लाइफ में क्या कर रहे हो, यार?' क्लिप वायरल हुई, कमेंट्स की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा 'नागालैंड में आपका स्वागत है.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'यहां सब कुछ मिलता है…माओ मार्केट जाकर देखिए.'

लेकिन नागालैंड वालों के लिए…ये खाना नॉर्मल क्यों है? (Nagaland insects food)

जो एलेक्स के लिए वाइल्ड था, वह स्थानीय जनजातियों के लिए सदियों पुरानी खानपान परंपरा है.

  • कीड़े - प्रोटीन का प्राकृतिक सोर्स.
  • घोंघे - मौसम आधारित फूड.
  • साही की खाल - स्थानीय हंटिंग कल्चर.
  • मकड़ी, टिड्डे - न्यूट्रिशन से भरपूर.

नॉर्थ-ईस्ट की कई ट्राइब्स प्रकृति से जुड़ी लाइफस्टाइल जीती हैं. उनके लिए ये फूड एक्सपेरिमेंट नहीं, बल्कि रोज़मर्रा की रसोई का हिस्सा है. एलेक्स की रील ने बस एक हकीकत दिखा दी. भारत का खाना उतना ही विविध है जितना इसका मौसम.

