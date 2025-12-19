मकड़ी के काटने से सांप की तरह उतरने लगी त्वचा, महिला ने बताया- ऐसा कैसे हो गया?

सोशल मीडिया पर एक महिला की डरावनी कहानी तेजी से वायरल हो रही है, जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया है. एक ज़हरीली ब्राउन रीक्लूस मकड़ी के काटने के बाद महिला की हालत इतनी बिगड़ गई कि उसका पूरा शरीर मानो जवाब देने लगा. इलाज के हफ्तों बाद भी उसके शरीर पर ज़हर का असर दिखता रहा. इंस्टाग्राम यूजर मायनिटा एस. ने अपनी आपबीती शेयर करते हुए बताया कि 17 मई 2025 को वह पूरी तरह स्वस्थ थीं. अचानक उन्हें पता भी नहीं चला और एक ब्राउन रीक्लूस मकड़ी ने उन्हें काट लिया. इसके बाद उन्हें दो हफ्तों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा. उन्होंने लिखा, मैं बिल्कुल ठीक थी और फिर अचानक सब कुछ बदल गया.

अचानक बिगड़ती चली गई हालत

मायनिटा के मुताबिक, एक पल वह सामान्य थीं और अगले ही पल उनका शरीर काम करना बंद करने लगा. वह चल नहीं पा रही थीं, खाना नहीं खा सकती थीं, खुद को साफ नहीं कर पा रही थीं और आंखें तक नहीं खोल पा रही थीं. उनकी हार्ट रेट कई दिनों तक 140 से 160 के बीच बनी रही, जबकि ऑक्सीजन लेवल खतरनाक रूप से गिर गया. हालात इतने गंभीर हो गए कि डॉक्टरों को उन्हें वेंटिलेटर पर डालना पड़ा. मायनिटा ने बताया कि उनका हीमोग्लोबिन तेजी से गिरने लगा, जिससे स्थिति और बिगड़ गई. उन्होंने कहा, मेरा शरीर अंदर ही अंदर खुद से लड़ रहा था. मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है. इस दौरान वह कई समय तक आसपास की चीज़ों से अनजान रहीं.

अस्पताल से छुट्टी के बाद भी नहीं थमा असर

सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई, जब अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद भी उनके शरीर पर ज़हर का असर जारी रहा. उन्होंने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उनकी त्वचा बड़े-बड़े टुकड़ों में उतरती नजर आई. उन्होंने लिखा, मकड़ी ने मुझे ऐसे हालत में पहुंचा दिया कि मेरी त्वचा सांप की तरह उतरने लगी.

कितनी खतरनाक होती है ब्राउन रीक्लूस मकड़ी

ब्राउन रीक्लूस मकड़ी अमेरिका के दक्षिणी और मध्य क्षेत्रों में पाई जाती है. यह आमतौर पर अंधेरी, सूखी और बंद जगहों जैसे अलमारी, बेसमेंट और स्टोर रूम में रहती है. इसके शरीर पर वायलिन के आकार का निशान इसकी पहचान है. इस मकड़ी का काटना शुरू में दर्दनाक नहीं होता, इसी वजह से लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, जो बाद में जानलेवा साबित हो सकता है. हल्के मामलों में सूजन, नीला पड़ना, छाले और मांसपेशियों में दर्द हो सकता है. गंभीर मामलों में बुखार, उल्टी, चक्कर, रैश, खून से जुड़ी समस्याएं और अंगों पर असर पड़ सकता है. ऐसे में तुरंत इलाज बेहद जरूरी होता है.

