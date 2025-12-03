आखिर क्या 'बला' है ये 'सेकंड-हैंड फ्राइड चिकन', जिसे बड़े चाव से खाते हैं लोग

Pagpag Second Hand Fried Chicken: सोचिए...मार्केट में सेकंड-हैंड कार, मोबाइल, किताब, फर्नीचर...सब मिल जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खाने की चीजें भी सेकंड-हैंड हो सकती हैं? ये सवाल सुनकर यकीनन कोई भी चौंक जाए, लेकिन दुनिया में एक ऐसी जगह भी है, जहां यह रोजमर्रा की सच्चाई है और यकीन मानिए, यह कहानी सिर्फ 'अजीब' नहीं इमोशनल कर देने वाली भी है.

ये भी पढ़ें:-दुबई के अरबपति शेख का बेटा क्यों धोता था होटल में बर्तन, कहानी सुन आपका भी घमंड चूर-चूर हो जाएगा

कहां बिकता है 'सेकंड-हैंड फ्राइड चिकन'? (second hand fried chicken Philippines)

SCMP मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, फिलीपींस की मलिन बस्तियों में एक डिश दशकों से चल रही है, जिसका नाम है पगपग. इसका मतलब होता है 'धूल झाड़ना', लेकिन यहां धूल नहीं बल्कि अमीरों के खाने से बचे कुचे फ्राइड चिकन को दोबारा साफ कर, मसाले में लपेटकर फिर से डीप-फ्राई किया जाता है, यानी सीधे शब्दों में...जूठा चिकन, नई फ्राई और नाम है 'सेकंड-हैंड फ्राइड चिकन.'

गरीबी से जन्मी मजबूरी, कैसे पैदा हुई पगपग की परंपरा? (Pagpag food story)

1960 के दशक में जब फिलीपींस में बेरोजगारी और गरीबी चरम पर थी, लोग गुजारा करने तक की स्थिति में नहीं थे, तभी शुरू हुई यह जीविका की लड़ाई. कूड़े के डिब्बों में बचे हुए चिकन को ढूंढना, साफ करना और दोबारा पकाना. आज भी, कई गरीब परिवारों के लिए यह प्रोटीन का एकमात्र सस्ता स्रोत है.

कैसे तैयार होता है ये 'सेकंड-हैंड फ्राइड चिकन? (weird food news)

हर सुबह कुछ लोग कचरा ढोने वाली जगहों पर जाते हैं और ढूंढते हैं अच्छी हालत के फूड अवशेष, फिर ये सामान विक्रेताओं तक पहुंचता है, जहां:-

टुकड़ों को साफ किया जाता है.

मसाले मिलाए जाते हैं.

और फिर दोबारा डीप फ्राई किया जाता है.

एक प्लेट की कीमत? 20–30 पेसो (लगभग 20–25 रुपये).

जब इन्फ्लुएंसर ने चखा पगपग (leftover fried chicken Philippines)

चीनी ट्रैवल इन्फ्लुएंसर Baozou Brother ने इसका स्वाद चखा और वीडियो बनाया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया. उन्होंने यही कहा, 'स्वाद तो ठीक है…पर इसे निगलने के लिए मन को समझाना पड़ता है.' उनके खाते ही कुछ बच्चे प्लेट के पास आ गए...कचरा समझकर फेंका गया यही खाना उनके लिए खजाने जैसा था.

ये भी पढ़ें:-पाकिस्तानी व्लॉगर का मोये-मोये, रशियन लड़कियों से पूछा- कौन ज्यादा पसंद इंडियन, पाक या बांग्लादेशी? मिला करारा जवाब