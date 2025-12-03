विज्ञापन
विशेष लिंक

आखिर क्या 'बला' है ये 'सेकंड-हैंड फ्राइड चिकन', जिसे बड़े चाव से खाते हैं लोग

सोशल मीडिया पर वायरल 'सेकंड-हैंड फ्राइड चिकन' के बारे में क्या आप जानते हैं? दरअसल, ये फिलीपींस में भूख और मजबूरी की वो कहानी है, जिसे पढ़कर किसी का भी मन भर आए. सोचिए जो अमीर फेंक देते हैं...वही गरीबों की थाली में जिंदगी बनकर लौटता है.

Read Time: 3 mins
Share
आखिर क्या 'बला' है ये 'सेकंड-हैंड फ्राइड चिकन', जिसे बड़े चाव से खाते हैं लोग
'सेकंड-हैंड फ्राइड चिकन' क्या है? झकझोर देगी सच्चाई!

Pagpag Second Hand Fried Chicken: सोचिए...मार्केट में सेकंड-हैंड कार, मोबाइल, किताब, फर्नीचर...सब मिल जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खाने की चीजें भी सेकंड-हैंड हो सकती हैं? ये सवाल सुनकर यकीनन कोई भी चौंक जाए, लेकिन दुनिया में एक ऐसी जगह भी है, जहां यह रोजमर्रा की सच्चाई है और यकीन मानिए, यह कहानी सिर्फ 'अजीब' नहीं इमोशनल कर देने वाली भी है.

ये भी पढ़ें:-दुबई के अरबपति शेख का बेटा क्यों धोता था होटल में बर्तन, कहानी सुन आपका भी घमंड चूर-चूर हो जाएगा

कहां बिकता है 'सेकंड-हैंड फ्राइड चिकन'? (second hand fried chicken Philippines)

SCMP मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक,  फिलीपींस की मलिन बस्तियों में एक डिश दशकों से चल रही है, जिसका नाम है पगपग. इसका मतलब होता है 'धूल झाड़ना', लेकिन यहां धूल नहीं बल्कि अमीरों के खाने से बचे कुचे फ्राइड चिकन को दोबारा साफ कर, मसाले में लपेटकर फिर से डीप-फ्राई किया जाता है, यानी सीधे शब्दों में...जूठा चिकन, नई फ्राई और नाम है 'सेकंड-हैंड फ्राइड चिकन.'

Latest and Breaking News on NDTV

गरीबी से जन्मी मजबूरी, कैसे पैदा हुई पगपग की परंपरा? (Pagpag food story)

1960 के दशक में जब फिलीपींस में बेरोजगारी और गरीबी चरम पर थी, लोग गुजारा करने तक की स्थिति में नहीं थे, तभी शुरू हुई यह जीविका की लड़ाई. कूड़े के डिब्बों में बचे हुए चिकन को ढूंढना, साफ करना और दोबारा पकाना. आज भी, कई गरीब परिवारों के लिए यह प्रोटीन का एकमात्र सस्ता स्रोत है.

Latest and Breaking News on NDTV

कैसे तैयार होता है ये 'सेकंड-हैंड फ्राइड चिकन? (weird food news)

हर सुबह कुछ लोग कचरा ढोने वाली जगहों पर जाते हैं और ढूंढते हैं अच्छी हालत के फूड अवशेष, फिर ये सामान विक्रेताओं तक पहुंचता है, जहां:-

  • टुकड़ों को साफ किया जाता है.
  • मसाले मिलाए जाते हैं.
  • और फिर दोबारा डीप फ्राई किया जाता है.
  • एक प्लेट की कीमत? 20–30 पेसो (लगभग 20–25 रुपये).
Latest and Breaking News on NDTV

जब इन्फ्लुएंसर ने चखा पगपग (leftover fried chicken Philippines)

चीनी ट्रैवल इन्फ्लुएंसर Baozou Brother ने इसका स्वाद चखा और वीडियो बनाया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया. उन्होंने यही कहा, 'स्वाद तो ठीक है…पर इसे निगलने के लिए मन को समझाना पड़ता है.' उनके खाते ही कुछ बच्चे प्लेट के पास आ गए...कचरा समझकर फेंका गया यही खाना उनके लिए खजाने जैसा था.

ये भी पढ़ें:-पाकिस्तानी व्लॉगर का मोये-मोये, रशियन लड़कियों से पूछा- कौन ज्यादा पसंद इंडियन, पाक या बांग्लादेशी? मिला करारा जवाब

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Second Hand Fried Chicken, Second Hand Fried Chicken Philippines, Pagpag Food Story, Leftover Fried Chicken Philippines, Poverty Food Philippines Pagpag
Get App for Better Experience
Install Now