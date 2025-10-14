विज्ञापन
विशेष लिंक

लाशों के बीच बैठकर खाना खाते हैं लोग, जमकर कमाई करता है ये भूतिया रेस्टोरेंट

Food With Graves: भारत में एक ऐसा रेस्टोरेंट है, जहां पर लोग लाशों के बीच बैठकर खाने का मजा लेते हैं. इसे कब्रिस्तान वाला रेस्टोरेंट भी कहा जाता है.

Read Time: 2 mins
Share
लाशों के बीच बैठकर खाना खाते हैं लोग, जमकर कमाई करता है ये भूतिया रेस्टोरेंट
कब्रिस्तान में बना है रेस्टोरेंट

दुनिया में कई ऐसी चीजें होती हैं, जिन पर लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उनकी चर्चा हर तरफ हो जाती है. दुनियाभर में कई तरह के अजीब रिवाज देखने के लिए मिलते हैं, कहीं कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के शवों को कब्र से बाहर निकालते हैं तो कहीं किसी की मौत पर उंगलियां काटी जाती हैं. भारत में भी एक ऐसा ही रेस्टोरेंट है, जिसमें बैठकर खाना खाने के लिए हिम्मत और साहस की जरूरत पड़ती है. इसे कुछ लोग भूतिया रेस्टोरेंट भी कहते हैं, लेकिन यहां खाने वालों की कोई कमी नहीं होती है. 

लाशों के बीच खाने का मजा

गुजरात के अहमदाबाद में एक अनोखा रेस्टोरेंट खोला गया था, जिसे लोग कब्रिस्तान वाला रेस्टोरेंट भी कहते हैं. इस जगह पर कई लाशें दफ्न की गई हैं और उनके ठीक ऊपर बैठकर लोग अपने खाने का मजा लेते हैं. दरअसल इस रेस्टोरेंट के मालिक ने जब ये जमीन खरीदी थी तो उन्हें पता नहीं था कि ये एक कब्रिस्तान था. बाद में जब इस बात का खुलासा हुआ तो उनके दिमाग में एक तरकीब आई, उन्होंने लाशों को निकालने की बजाय वहीं रहने दिया और इन्हें ताबूतों में बदल दिया. 

कोई और डाल गया है आपके नाम का वोट तो क्या कर सकते हैं? ये है तरीका

इस कब्रिस्तान के बीच जब रेस्टोरेंट खोला गया तो कुछ लोगों को ये काफी अजीब लगा, लेकिन देखते ही देखते लोग यहां पहुंचने लगे और लाशों के बीच खाने का मजा लेने लगे. इस रेस्टोरेंट में आज काफी ज्यादा भीड़ होती है और दूसरे राज्यों के लोग भी यहां पहुंचते हैं. बगल में भले ही कब्र हो, लेकिन लोग यहीं बैठकर खाने का खूब मजा लेते हैं. 

इतनी लाशें हैं दफ्न

इस रेस्टोरेंट के मालिक का नाम कृष्णन कुट्टी है, जिनका मानना है कि कब्रिस्तान में दफ्न ये लाशें उनके लिए किसी गुड लक से कम नहीं हैं. इस कब्रिस्तान वाले रेस्टोरेंट में कुल 12 लाशें दफ्न हैं, जिन्हें एक खास तरीके से कवर किया गया है. कब्र के चारों तरफ पत्थर लगाया गया है और बगल में खाने के टेबल लगे हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Food With Graves, Haunted Restaurant, Weird Restaurants, Food With Dead Body, Dine With Dead Bodies
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com