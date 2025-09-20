विज्ञापन
how to get rid of spiders : यहां जानिए आसान और असरदार घरेलू तरीके जिनसे बिना केमिकल के आप अपने घर से मकड़ियों को हमेशा के लिए भगा सकते हैं....

इन 5 घरेलू नुस्खों से घर में लगी मकड़ियों का जालों का हो सकता है सफाया....
Home remedy to get rid of makdi jaal : अपने घर को हमेशा हवादार और रोशनीदार रखें.

Spider removal tips :  बारिश का मौसम आते ही एक बिन बुलाया मेहमान हमारे घरों में दस्तक दे देता है. हम बात कर रहे हैं मकड़ियों की. घर के कोनों में, छत पर, खिड़कियों के पास; हर जगह इनके जाले दिखने लगते हैं. जो न सिर्फ घर को गंदा दिखाते हैं, बल्कि कई बार इनसे खुजली, एलर्जी और इन्फेक्शन का खतरा भी रहता है. ऐसे में हम आपको यहां पर 5 आसान घरेलू नुस्खे बता रहे हैं, जिनसे मकड़ी के जालों से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं...

मकड़ियों को कैसे रखें घर से दूर

  1. ये तो सबको पता है कि जहां गंदगी होती है, वहीं कीड़े-मकोड़े आते हैं. धूल-मिट्टी मकड़ियों को जाल बुनने में मदद करते हैं. इसलिए अपने घर की साफ-सफाई का खास ध्यान रखें.
  2. दूसरा तरीका, बस थोड़ा सा नींबू का रस पानी में मिलाइए और एक स्प्रे बोतल में भर लीजिए. अब इसे खिड़कियों, दरवाजों और उन जगहों पर छिड़किए जहां पर मकड़ियों के आने का चांसेस ज्यादा होते हैं. इसकी खट्टी खुशबू मकड़ियों को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो दूर भाग जाती हैं.
  3. तीसरा तरीका है, एक स्प्रे बोतल में बराबर मात्रा में सफेद सिरका और पानी मिक्स कर लीजिए. अब जहां भी मकड़ी का जाला दिखे, वहां छिड़क दीजिए. इसकी तेज गंध मकड़ियों को बिलकुल रास नहीं आती और वह घर से दूर रहती हैं.
  4. चौथा है, आप कपूर को जलाकर घर में धुआं कर सकते हैं, या फिर कपूर की टिकियों को घर के कोनों में, अलमारियों में या जहां मकड़ियां ज्यादा आती हों, वहां रख सकते हैं. बता दें कि इसकी भी तेज खुशबू मकड़ियों को पसंद नहीं है, जिसके कारण वो दूर भागती हैं.
  5. पांचवां और लास्ट नुस्खा है, पुदीने का एसेंशियल ऑयल. इसकी कुछ बूंदें पानी में मिलाकर स्प्रे बोतल में भर लीजिए फिर इसे घर के चारों तरफ छिड़कें. इसकी खुशबू से मकड़ियां आपके घर से दूर रहेंगी और आपका घर भी महक उठेगा.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

