Gold-Silver Rate: होली के रंग में रंगा बाजार! सोने-चांदी की कीमतों में आया बड़ा उछाल, जानें अपने शहर के भाव

Gold-Silver Rate Today 4 March 2026: देशभर में आज होली का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन सराफा बाजार से आई खबरों ने इस त्यौहार की चमक को और बढ़ा दिया है. 4 मार्च 2026 को सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार उछाल आया है. वैश्विक अनिश्चितताओं और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच निवेशकों के सेफ-हेवन की तरफ झुकाव ने कीमतों को नए आसमान पर पहुंचा दिया है.

सोने की कीमतों ने पकड़ी रफ्तार

आज भारतीय बाजार में सोने की कीमतों ने एक बार फिर करवट ली है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजऔर रिटेल मार्केट में तेजी का माहौल है. देश के बड़े शहरों में 24 कैरेट सोने का भाव 1.67 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के पार निकल गया है. वैश्विक बाजार में स्पॉट गोल्ड की कीमत $5,394 प्रति औंस तक पहुंचने का असर सीधे घरेलू बाजार पर दिख रहा है.

Gold-Silver Rate Today 4 March 2026

चांदी की चमक हुई और तेज

सोने के साथ-साथ चांदी ने भी आज निवेशकों को गदगद कर दिया है. औद्योगिक मांग के चलते चांदी की कीमतें 2.65 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर को छू रही हैं. कुछ शहरों में चांदी के भाव में 2 हजार से 3 हजार रुपये तक की बढ़त देखी गई है.

बड़े शहरों में आज का भाव (प्रति 10 ग्राम/किलो)

दिल्ली: राजधानी में 24 कैरेट सोना ₹1,67,760 पर है, जबकि चांदी ₹2,95,000 प्रति किलो के करीब पहुंच गई है.

मुंबई: आर्थिक राजधानी में सोना ₹1,67,610 और चांदी ₹2,65,640 के स्तर पर कारोबार कर रही है.

चेन्नई: दक्षिण भारत के इस शहर में सोने के दाम सबसे ऊंचे ₹1,68,700 पर देखे गए हैं.

कोलकाता: यहां सोना ₹1,67,610 और चांदी ₹2,65,290 के आसपास है.

क्यों बढ़ रहीं कीमतें?

एक्सपर्ट का मानना है कि ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते युद्ध के हालात और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अस्थिरता को देखते हुए निवेशक शेयर बाजार के बजाय सोने में निवेश करना सेफ मान रहे हैं. साथ ही होली के त्यौहार पर लोकल डिमांड में आई तेजी ने भी कीमतों को सपोर्ट किया है.