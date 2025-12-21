क्या मास्क पहनकर दिल्ली NCR के पॉल्यूशन से बच जाओगे, शख्स ने दिखाया चौंकाने वाला LIVE प्रयोग

Air Pollution in Delhi: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स पोर्टेबल AQI monitor की मदद से हवा की गुणवत्ता जांचता नजर आता है. यह वीडियो ऐसे वक्त पर सामने आया है, जब दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में air pollution गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है. वीडियो में दिखाया गया है कि बिना किसी फिल्टर के AQI मॉनिटर करीब 190-200 का आंकड़ा दिखाता है, जिसे 'खराब' श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन जैसे ही मॉनिटर के एयर इनलेट पर N95 mask लगाया जाता है, AQI कुछ ही सेकंड में गिरकर 37 तक पहुंच जाता है.

कहां और किसने शेयर किया वीडियो? (Why This AQI Mask Video Is Going Viral)

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर कंटेंट क्रिएटर अनीश भसीन ने शेयर किया है. दावा किया गया है कि यह प्रयोग मुंबई के जुहू बीच पर किया गया. वीडियो के कैप्शन में साफ लिखा है, 'N95 masks do work'. वीडियो में जैसे ही मास्क हटाया जाता है, AQI फिर से तेजी से बढ़कर करीब 200 के आसपास पहुंच जाता है. यही दृश्य लोगों को सबसे ज्यादा चौंका रहा है और वीडियो को बार-बार देखने पर मजबूर कर रहा है.

दिल्ली के प्रदूषण से जुड़ गई बहस (AQI level viral video)

दिल्ली में इस समय AQI लगातार 'बहुत खराब' और 'गंभीर' श्रेणी में बना हुआ है. ऐसे में यह वीडियो राजधानी के लोगों के बीच खास तौर पर वायरल हो गया. कई यूजर्स इसे इस बात के सबूत के तौर पर देख रहे हैं कि N95 mask pollution protection में वाकई मददगार हो सकता है. लोगों का कहना है कि अगर मास्क AQI मॉनिटर की रीडिंग बदल सकता है, तो इंसानी फेफड़ों को भी प्रदूषण से कुछ हद तक बचा सकता है.

साइंस क्या कहता है इस दावे पर? (N95 mask effectiveness)

हालांकि, इस वीडियो की वैज्ञानिक प्रामाणिकता को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि यह एक डेमो या विजुअल एक्सपेरिमेंट हो सकता है. AQI मॉनिटर हवा में मौजूद महीन कणों को मापता है और N95 मास्क उन्हीं कणों को फिल्टर करने के लिए डिजाइन किया गया है, इसलिए यह संभव है कि मास्क लगाने से मॉनिटर तक कम प्रदूषक कण पहुंचें और रीडिंग कम दिखी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आसपास की हवा अचानक साफ हो गई.

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं (Air quality index India)

वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रियाएं मिली-जुली हैं. कुछ यूजर्स ने मजाक में लिखा कि, दिल्ली में तो AQI मॉनिटर पर ही N95 मास्क चढ़ा देना चाहिए. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि असली समस्या मास्क को लंबे समय तक पहन पाना है, क्योंकि कई लोगों को इससे घुटन महसूस होती है. डॉक्टरों और हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि N95 mask air pollution से बचाव में मदद कर सकता है, लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं है. जब तक प्रदूषण के स्रोतों- जैसे गाड़ियों का धुआं, पराली और निर्माण कार्य...पर नियंत्रण नहीं होगा, तब तक हालात नहीं बदलेंगे.

