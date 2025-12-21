AI भी फेल...आंटी का हुआ ऐसा मेकओवर, लोग बोले- पहचान ही बदल गई

Viral Makeup Transformation on Instagram: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर इन दिनों एक मेकअप ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक महिला का ऐसा मेकअप दिखाया गया है, जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाए. शुरुआत में महिला बेहद सिंपल लुक में नजर आती है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद जब उसका फाइनल लुक सामने आता है, तो मानो पूरी कायापलट हो जाती है. वीडियो को maha_luxury_beauty_lounge और namma_karaikal2.0 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसे लोग बार-बार लूप में देखने को मजबूर हो गए हैं.

ये भी पढ़ें:-स्वर्ग भी देखा, नरक की चीखें भी सुनीं...11 मिनट के लिए मरकर दूसरी दुनिया में होकर आई महिला

मेकअप ऐसा कि पहचानना हुआ मुश्किल (viral makeup transformation video)

वीडियो में दिखाया गया है कि महिला का प्रोफेशनल ब्राइडल-स्टाइल मेकअप किया गया. भारी ज्वेलरी, परफेक्ट आई मेकअप, फ्लॉलेस बेस और ट्रेडिशनल साड़ी के साथ महिला किसी फिल्मी एक्ट्रेस जैसी लगने लगती है. वीडियो देख चुके लोगों का कहना है कि, यह मेकअप इतना परफेक्ट है कि पहली नजर में कोई भी इसे AI जनरेटेड इमेज समझ सकता है. इसी वजह से वीडियो पर बड़े अक्षरों में लिखा गया है, 'This is not AI'.

ये भी पढ़ें:-सिर कट गया, फिर भी 18 महीने जिंदा रहा ये मुर्गा, सच्ची कहानी के आगे साइंस ने भी झुकाया सिर

'Behind The Scenes' ने बढ़ाया भरोसा (This is not AI makeup)

वीडियो के कैप्शन में लिखा है, 'Behind the scenes. Maha Luxury Beauty Lounge Karaikal.' यही लाइन इस वीडियो को और खास बना देती है. दरअसल, सोशल मीडिया पर AI वीडियो और फोटो की बाढ़ सी आ गई है. ऐसे में जब किसी रियल इंसान का इतना जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन सामने आता है, तो लोग यकीन नहीं कर पाते. Behind the scenes टैग ने यह साफ कर दिया कि यह कोई फिल्टर या AI नहीं, बल्कि मेकअप आर्टिस्ट की असली मेहनत और टैलेंट है.

सोशल मीडिया यूजर्स ने की जमकर तारीफ (makeup artist talent)

वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोग मेकअप आर्टिस्ट की तारीफ करते नहीं थक रहे. कोई लिख रहा है, 'ये तो मैजिक है', तो कोई कह रहा है, 'ऐसा टैलेंट बहुत कम देखने को मिलता है'. कई यूजर्स ने तो यह तक कहा कि यह भारत के बेस्ट मेकअप ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो में से एक है. लोग महिला की आत्मविश्वास भरी मुस्कान और मेकअप की फिनिशिंग की भी जमकर तारीफ कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें:-दुनिया की सबसे महंगी कॉफी, जहां से निकलती है, अगर नाम सुन लिया तो तुरंत थूक देंगे

इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ गजब का मेकओवर (before after makeup viral)

यह वायरल वीडियो सिर्फ एक मेकअप ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि भारत में ब्यूटी इंडस्ट्री कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है. आज मेकअप सिर्फ सजने-संवरने तक सीमित नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और पहचान से भी जुड़ चुका है. AI के दौर में यह वीडियो यह भी साबित करता है कि इंसानी हुनर आज भी तकनीक से कम नहीं है. maha_luxury_beauty_lounge का यह वीडियो इस बात का सबूत है कि सही हुनर और मेहनत से किसी की भी जिंदगी और लुक बदला जा सकता है. यह वीडियो न सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल है, बल्कि मेकअप आर्टिस्ट्स के लिए एक इंस्पिरेशन भी बन चुका है. सच में, इसे देखकर यही कहा जा सकता है, ये AI नहीं, टैलेंट है.

ये भी पढ़ें:-अपना डुप्लीकेट देख धोखा खा गए सौरव जोशी, जब शादी का खुलासा हुआ तो सन्न रह गया यूट्यूबर