चलती ट्रेन में गूंजी किलकारी, बिना डॉक्टर यात्रियों ने कराई सुरक्षित डिलीवरी, VIDEO  कर देगा इमोशनल

Emotional Viral Story: चलती ट्रेन में यात्रियों ने मिलकर एक बच्ची की सुरक्षित डिलीवरी कराई और इंसानियत की मिसाल पेश की. वीडियो में दिखा ये 'चमत्कार' सोशल मीडिया पर लाखों दिल जीत रहा है...मां और बच्ची दोनों स्वस्थ हैं.

चलती ट्रेन में गूंजी किलकारी, बिना डॉक्टर यात्रियों ने कराई सुरक्षित डिलीवरी, VIDEO  कर देगा इमोशनल
ट्रेन में नन्हीं गुड़िया का हुआ जन्म, यात्रियों ने मिलकर बचाई मां-बेटी की जान

Baby Delivered In Train In Moving Train: सोचिए आप एक चलती ट्रेन में सफर कर रहे हों, खिड़की पर चलती हवा और डिब्बे में रोज जैसा शोर, तभी अचानक किसी को दर्द उठे, हालात बिगड़ने लगें और उसी भीड़ में कुछ अनजान लोग आपकी जिंदगी के सबसे मुश्किल पल में देवदूत बनकर सामने आ जाएं. हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो में बिल्कुल ऐसा ही 'दिल छू लेने वाला चमत्कार' देखने को मिला...जहां बिना डॉक्टर, बिना मेडिकल सेटअप के, यात्रियों ने मिलकर एक बच्चे को सुरक्षित जन्म दिलाया.

गुडनेस ऑफ इंडियंस,जब अनजान लोग बन गए परिवार (baby born in train)

ट्रेन की बोगी में अचानक हड़कंप मच गया जब एक गर्भवती महिला को तेज दर्द शुरू हुआ. आसपास मौजूद महिलाएं और कुछ पुरुष तुरंत सक्रिय हो गए. किसी ने जगह खाली कराई, किसी ने चादर से कवर बनाया, तो किसी ने पानी लाकर दिया. वीडियो में सबसे पहले मां और नवजात बच्ची दिखाई देती हैं. उनकी आंखों में थकान जरूर है, पर चेहरे पर राहत और खुशी साफ झलकती है. वीडियो के कैप्शन पर लिखा था, 'बिना किसी डॉक्टर के ट्रेन में बच्चे का जन्म होना एक चमत्कार है' और सच में ये किसी चमत्कार से कम भी नहीं लगता.

सोशल मीडिया पर नाम मिला..बेबी 'छुक-छुक' (baby delivered in train Without any doctor)

जैसे ही वीडियो अपलोड हुआ, कमेंट सेक्शन प्यार और तारीफों से भर गया. किसी ने बच्ची को प्यारा सा नाम दे दिया...बेबी छुक-छुक, तो कई लोग मदद करने वालों को सैल्यूट करते नजर आए. लोग लिखने लगे, 'इसी को कहते हैं असली इंडिया..जहां मदद करने के लिए कोई पीछे नहीं हटता', लेकिन हर कहानी की तरह यहां भी कुछ नेगेटिव कमेंट्स आए. कुछ यूजर्स ने मां पर सवाल उठाए कि वो इस हालत में ट्रेन से सफर क्यों कर रही थी, पर कई लोगों ने तुरंत उनका बचाव करते हुए कहा, 'हर इंसान की मजबूरी होती है…कोई शौक से ऐसे सफर नहीं करता.'

चलती ट्रेन में डिलीवरी, क्यों बार-बार होती है ऐसी घटनाएं? (baby chuk chuk viral)

इंडियन रेलवे में हर साल कई ऐसे मामले सामने आते हैं, जब गर्भवती महिलाएं आपात स्थिति में बच्चों को जन्म देती हैं. कई बार यह अनप्लान्ड लेबर पेन, दूरी या मजबूरी की वजह से होता है.ऐसे में यात्रियों की समझदारी और मानवता ही बड़ी भूमिका निभाती है. इस वीडियो ने एक बार फिर यह साबित किया, इस देश में अच्छाई खत्म नहीं हुई… वो बस सही समय पर सामने आ जाती है.'

