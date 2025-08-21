विज्ञापन
मनीषा मर्डर केस में पुलिस खाली हाथ, क्या CBI जांच से सुलझेगी गुत्थी? अंतिम संस्कार में उमड़े ग्रामीणों ने दी चेतावनी

मनीषा का शव 13 अगस्त को भिवानी के एक खेत में मिला. वह 11 अगस्त को स्कूल से निकलने के बाद एक नर्सिंग कॉलेज में दाखिले के बारे में कथित तौर पर पूछताछ करने गई थी. इसके बाद से लापता थी.

मनीषा केस की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी गई है.
  • भिवानी के एक खेत में 13 अगस्त को शिक्षिका मनीषा का शव मिला था, जो 11 अगस्त से लापता थी.
  • व्यापक जनाक्रोश के बाद हरियाणा सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है.
  • मनीषा के अंतिम संस्कार में हजारों लोग शामिल हुए. अधिकारियों ने सीबीआई जांच में न्याय दिलाने का आश्वासन दिया.
चंडीगढ़:

13 अगस्त को भिवानी के एक खेत से एक लड़की का शव मिलता है. शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस ने अपनी जांच शुरू की. जांच में पता चला कि जिस लड़की का शव मिला है, उसका नाम मनीषा है जो 11 अगस्त से लापता है. मनीषा के परिवारवाले उसकी तलाश कर रहे हैं. परिवारवालों से पुलिस ने संपर्क किया और बेटी का शव मिलने की जानकारी दी. मनीषा के परिवारवालों को लगा की पुलिस जांच करेगी और उनकी बेटी को इंसाफ मिलेगा. लेकिन धीरे-धीरे परिवारवालों का विश्वास पुलिस से उठने लगा और परिजनों ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की मांग शुरू कर दी. गांव की बेटी की मौत से भारी आक्रोश फैल गया, लोगों ने पहले जिले में सड़कें जाम कर दीं और कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने सीबीआई जांच की मांग की. गांव के चारों ओर भारी पुलिस बल तैनात किया गया.

क्या है पूरी कहानी

शिक्षिका मनीषा का शव 13 अगस्त को भिवानी के एक खेत में मिला. वह 11 अगस्त को स्कूल से निकलने के बाद एक नर्सिंग कॉलेज में दाखिले के बारे में पता करने गई थी. इसके बाद से लापता थी. बेटी के लापता होने पर परिवारवालों ने पुलिस से मदद मांगी. दो दिन बाद परिवार को बेटी की मौत की खबर मिली.

पुलिस ने बताया आत्महत्या

सोमवार को इस मामले में आत्महत्या से पूर्व लिखे गये एक कथित पत्र के सामने आने से जांच का रुख बदल गया. भिवानी के पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने बताया कि कथित पत्र मनीषा के शव के पास एक बैग में मिला. उन्होंने बताया कि बैग में उसका आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज भी थे. उन्होंने यह भी कहा कि मनीषा द्वारा कीटनाशक खरीदने के सबूत भी मिले हैं हालांकि, उसके पिता संजय ने मंगलवार को इस निष्कर्ष को खारिज कर दिया और न्याय की मांग करते हुए शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा, प्रशासन कह रहा है कि मेरी बेटी ने आत्महत्या की है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि वह कभी आत्महत्या नहीं कर सकती. मुझे न्याय चाहिए.

तीन बार हुआ पोस्टमार्टम

परिजनों और गांवों वालों के आक्रोश को देखते हुए हरियाणा सरकार ने 19 साल की मनीषा की मौत का मामला सीबीआई को सौंप दिया. दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में तीसरी बार मनीषा का पोस्टमार्टम किया गया.  इससे पहले, भिवानी सिविल अस्पताल और रोहतक के पीजीआईएमएस अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया था. एम्स में पोस्टमार्टम के बाद उसका अंतिम संस्कार आज किया गया.

अंतिम संस्कार में हजारों की संख्या में सामाजिक लोगों, ग्रामीणों और परिजन पहुंचे. अंतिम संस्कार में पहुंचीं आईजी राजश्री ने परिजनों को सांत्वना दी. एसडीएम लोहारू मनोज दलाल ने कहा स्थानीय जनभावनाओं अनुसार मामले की सीबीआई जांच करवाई जा रही, जो संभावित बिंदु छूटे उन्हें सीबीआई पूरा करेगी.  सीबीआई जांच में कुछ अलग मिलता है तो राज्य सरकार दिलाएगी सजा. किसान नेता गुरनाम सिंह चंढूनी ने कहा एम्स से पोस्टमार्टम करने व सीबीआई जांच की मांग पूरा होने से आंदोलनकारी संतुष्ट हैं, फिर भी पूरी मामले पर नजर रखेंगे.

वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को कहा था ‘‘राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन भिवानी की हमारी बेटी मनीषा और उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं.''

हरियाणा सरकार ने शिक्षिका की मौत पर व्यापक जनाक्रोश के बीच मंगलवार को भिवानी और चरखी दादरी जिलों में 48 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट, ‘बल्क एसएमएस' और डोंगल सेवाओं को निलंबित करने का आदेश दिया था. वहीं हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया भी बुधवार को भिवानी पहुंचीं. उन्होंने कहा कि मनीषा का शव मिलने के बाद से वह मामले के संबंध में पुलिस से नियमित जानकारी ले रही हैं. 

सैनी ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘परिवार की मांग के आधार पर हरियाणा सरकार निष्पक्ष जांच के लिए इस मामले को सीबीआई को सौंपने जा रही है. इस मामले में पूरा न्याय किया जाएगा.''

लॉरेंस बिश्नोई की हुई एंट्री

मनीषा केस को लेकर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने एक पोस्ट किया और साफ तौर पर कहा कि जो भी मौत का जिम्मेदार होगा उसे सजा दी जाएगी. केस में अगर पावरफुल आदमी का नाम सामने आता है तो उसे भी सजा दी जाएगी. साथ ही सरकार और पुलिस को हिदायत देते हुए पोस्ट में कहा गया कि परिवार को न्याय नहीं मिला तो वो खुद इंसाफ करेंगे.

