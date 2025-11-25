विज्ञापन
विशेष लिंक

बुझो तो जानें...रेलवे की दिमाग घुमा देने वाली पजल, पूछा स्टेशन का नाम, फोटो देख कंफ्यूजिया गए लोग

Bujho To Jaane: सोशल मीडिया पर इन दिनों रेलवे की इस पहेली ने लोगों का माथा घूमा रखा है, जिसे सुलझाने में लोग कंफ्यूजिया गए हैं. यह तस्वीर नॉर्थ सेंटर रेलवे के आधिकारिक हैंडल से पोस्ट की गई, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा 'बूझो तो जानें.'

Read Time: 3 mins
Share
बुझो तो जानें...रेलवे की दिमाग घुमा देने वाली पजल, पूछा स्टेशन का नाम, फोटो देख कंफ्यूजिया गए लोग
यात्रियों का माथा चकरा गया! नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की इमोजी पहेली ने इंटरनेट पर मचा दी हलचल

North Central Railway Brain Teaser: नॉर्थ सेंट्रल रेलवे आमतौर पर अपडेट्स, सलाह और ट्रैफिक नोटिस शेयर करता है, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा दांव खेला कि सोशल मीडिया पर बवाल ही मच गया. उनके एक सिंपल-सी इमोजी पजल ने इन दिनों लोगों का दिमाग घूम रखा है. सोचिए...एक तस्वीर में बैंड पार्टी खड़ी है, उसके बाद + 'आ' लिखा है. बस इतनी सा क्लू, लेकिन स्टेशन का नाम...वही आपको ढूंढ़ना है. पोस्ट के कैप्शन में लिखा गया, 'बूझो तो जानें' इमोजी देखें और स्टेशन का नाम पहचानें...' और फिर शुरू हो गई लोगों की दिमागी जंग.

ये भी पढ़ें:- चलती ट्रेन में गूंजी किलकारी, बिना डॉक्टर यात्रियों ने कराई सुरक्षित डिलीवरी, VIDEO  कर देगा इमोशनल

बैंड + 'आ' = कौन सा स्टेशन? यूजर्स ने लगाए मजेदार guesses (North Central Railway Puzzle)

रेलवे का यह पोस्ट वायरल होते ही लोगों ने अलग-अलग गेस लगाना शुरू कर दिया. किसी ने लिखा, 'Bandra'. किसी ने कहा, 'Banda (UP)', तो किसी ने मस्ती में जवाब दिया, 'पहेली छोड़ो, पहले ट्रेन टाइम से चलाओ.' इंटरनेट पर लोगों का सबसे पसंदीदा जवाब अभी तक बांदा स्टेशन (यूपी) माना जा रहा है, क्योंकि बैंड + आ मिलकर बनता है बांदा, लेकिन मजेदार बात यह है कि लोग जवाब से ज्यादा इस पजल की सादगी पर हक्के-बक्के रह गए. कुछ यूजर्स ने खुद को 'घुम्मकड़' बताते हुए कहा, 'यह तो 2 सेकंड में समझ आ गया', तो वहीं कुछ लोग इसे देखकर ऐसे कन्फ्यूज हुए जैसे गणित का पेपर सामने आ गया हो.

रेलवे की पोस्ट पर प्रतिक्रियाओं की बौछार (railway puzzle challange)

इस पजल ने लोगों के दिमाग के साथ-साथ फीड भी काबू में कर लिया. अब तक इसे 4 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं और सैकड़ों लाइक्स मिल चुके हैं. कमेंट सेक्शन तो मानो मिनी-क्विज एरिया बन गया है, जहां हर कोई अपना जवाब चिपकाए जा रहा है.कुछ मजेदार कमेंट्स भी आए. एक यूजर ने लिखा, पहेली बढ़िया है, लेकिन प्लेटफॉर्म पर पंखे भी ठीक करा दो. दूसरे यूजर ने लिखा, रेलवे भी अब ब्रेन-ट्विस्टर देने लगा है, मजा आ गया. तीसरे यूजर ने लिखा, यह तो बच्चों का सवाल था, अगली बार थोड़ा मुश्किल देना, लेकिन सच कहें तो इस तरह की फन पोस्ट लोगों को कनेक्ट करती हैं...एक छोटी सी तस्वीर और पूरा इंटरनेट जाग जाता है.

ये भी पढ़ें:- मौत से खेल! Reel के चक्कर में लगा दी जान की बाजी, रेलवे ब्रिज पर लटककर किया खतरनाक स्टंट
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bujho To Jaane, Railway Puzzle Challange, Trending Puzzle, North Central Railway Leatest Tweet, Railway Emoji Puzzle
Get App for Better Experience
Install Now