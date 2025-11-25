एक्सीडेंट में टूटी हड्डियां, पर नहीं टूटा रिश्ता, दूल्हे ने अस्पताल में रचाई शादी,लोग बोले- 'विवाह' याद आ गई

Kerala Me Hospital Me Dulhe Ne Ki Shaadi: सोचिए...शादी का दिन, मेहमान तैयार, वेन्यू सजा हुआ और अचानक फोन पर आती एक खबर...दुल्हन का एक्सीडेंट हो गया. केरल की इस कहानी ने हर उस इंसान को झकझोर दिया, जिसने कभी प्रेम में 'साथ निभाने' का मतलब महसूस किया हो. दुल्हन अवनि स्ट्रेचर पर लेटी थी, रीढ़ की हड्डी में चोट...दर्द से कराहती हुई और सामने खड़ा उसका दूल्हा शेरॉन, जिसका एक ही फैसला था, 'मुहूर्त नहीं टूटेगा, शादी यहीं होगी… तुम्हारे पास.' ये नजारा किसी फिल्म का नहीं, बल्कि 21 नवंबर 2025 की एक सच्ची लव स्टोरी की है.

एक्सीडेंट, अफरा-तफरी और फिर लिया बड़ा फैसला (emergency ward marriage)

सुबह 3 बजे अलप्पुझा के कुमारकोम में अवनि मेकअप कराने जा रही थीं. रास्ते में कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई. चोट इतनी गंभीर थी कि उन्हें पहले कोट्टायम मेडिकल कॉलेज और फिर कोच्चि के VPS लेकशोर अस्पताल शिफ्ट किया गया.शादी दोपहर 12:15 से 12:30 के शुभ मुहूर्त में होनी थी और दोनों परिवारों की महीनों की तैयारी दांव पर लटक गई, लेकिन जब वर-वधू के परिवार अस्पताल पहुंचे, तो फैसला साफ था, 'अवनि जहां है, वहीं शादी होगी.' डॉक्टरों, नर्सों और अस्पताल प्रशासन ने मानो मानवीयता की मिसाल पेश कर दी. न्यूरोसर्जरी टीम से अनुमति के बाद, इमरजेंसी वार्ड को मिनी-मंडप बना दिया गया.

अस्पताल के बेड पर सजा 'विवाह' वायरल हुआ Emotional Moment (Kerala hospital wedding)

दुल्हन स्ट्रेचर पर लेटी थी. दूल्हा उसकी हथेलियां थामे हुए था. चारों ओर डॉक्टर, नर्सें, परिवार… और एक अजीब सी शांत भावुकता. घड़ी ने 12:15 बजाए और शेरॉन ने अवनि की मांग में सिंदूर भर दिया. डॉक्टर भी गवाह बने, रिश्तेदार भी. पूरे वार्ड में कुछ पल के लिए सन्नाटा था और फिर खूब तालियां बजीं. सोशल मीडिया पर यह वीडियो आते ही वायरल हो गया. X (Twitter) पर @rajini198080 नाम की यूजर ने लिखा, 'वादा निभाया...अस्पताल में ही थाली बांध दी.' इस वीडियो को अब तक 1.5 लाख से ज्यादा व्यूज और 3.5k से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. लोगों ने इसे सीधे 2006 की फिल्म 'विवाह' से जोड़ दिया, जहां प्रेम पूजा को हर हाल में स्वीकार करता है. यह शादी उसी कहानी का असल जिंदगी वाला वर्जन बन गई.

डॉक्टर बोले- स्थिति गंभीर, पर उम्मीद जिंदा है (Avani Sharon wedding Kerala)

अस्पताल के न्यूरोसर्जरी विभाग प्रमुख के मुताबिक, अवनि की स्पाइनल इंजरी गंभीर है और जल्द ऑपरेशन की जरूरत होगी. शेरॉन, जो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, पूरी रस्म के दौरान अवनि का हाथ पकड़े खड़े रहे. उधर शादी स्थल पर पहुंचे मेहमानों को वही खाना परोसा गया, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि असली शादी अस्पताल के इमरजेंसी रूम में हो जाएगी, लेकिन शायद यही प्यार का सबसे सुंदर सच है...हालात कितने भी कठोर हों, रिश्ते अगर सच्चे हों तो रास्ता खुद बन जाता है.

