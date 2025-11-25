विज्ञापन
66 साल के 'चाचा' को लगी 33 करोड़ की लॉटरी, कंजूस बीवी को नहीं लगने थी भनक, चुपचाप उड़ाता रहा पैसा

टोक्यो के 66 साल के एक शख्स ने 33 करोड़ की लॉटरी जीती, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बात उसने अपनी पत्नी से छिपाकर रखी और खुद लक्जरी जिंदगी जी, लेकिन आखिर में पछतावा ही हाथ लगा. पैसा बहुत कुछ दे सकता है, पर अपनों का साथ न हो तो खुशी अधूरी ही रह जाती है.

Hidden Lottery Money: जिंदगी कभी-कभी फिल्मी मोड़ ले लेती है और टोक्यो के 66 साल के 'एस' की कहानी तो किसी वेब सीरीज से कम नहीं है. सोचिए...आपको 33 करोड़ मिल जाएं और आप ये बात अपने सबसे करीबी इंसान, यानी अपनी पत्नी से ही छुपा लें. सुनने में अजीब लगता है न? लेकिन एस ने यही किया और इसके पीछे की वजह है? बीवी की कंजूसी. आज के समय में जब ज्यादातर लोग अपने पार्टनर से छोटी-सी सैलरी तक शेयर कर लेते हैं, वहीं एस ने करोड़ों रुपये की लॉटरी का सच छिपाकर अपनी एक 'सीक्रेट लक्जरी लाइफ' ही बना ली.

$2 का टिकट और 600 मिलियन येन का झटका (Tokyo lottery story)

मीडिया के मुताबिक, एस रिटायरमेंट के बाद अपना वक्त एक लोकल कॉफी शॉप में अखबार पढ़ते हुए बिताते थे. यहीं से उनकी किस्मत चमकी. उन्होंने 2 डॉलर के कई लॉटरी टिकट खरीदे और उन्हीं में से एक ने उन्हें 600 मिलियन येन (3.8 मिलियन डॉलर / लगभग 33 करोड़ रुपये) का शानदार इनाम दे दिया, लेकिन घर पर माहौल थोड़ा 'कंट्रोल्ड' था. उनकी पत्नी हर चीज लिमिट में करने वाली, खर्चों पर ब्रेक लगाने वाली और बजट से ज्यादा कुछ पसंद नहीं करने वाली थीं. घर में बियर तक लाने पर रोक थी, तो करोड़ों की कमाई बताना तो उनके लिए मिशन इम्पॉसिबल ही था, इसलिए एस ने बस इतना बताया 'मैंने $32,000 जीता है. इससे घर थोड़ा रेनोवेशन करवा लेते हैं.'

असल इनाम? पूरा सीक्रेट (Japanese man lottery)

छह महीने में 116,000 डॉलर...लक्जरी का ओवरडोज. सच छिपा है तो मजा भी सीक्रेट ही आएगा...ऐसा शायद एस ने सोचा. इसी सोच के साथ उन्होंने महंगे ट्रैवल किए, टॉप मॉडल कारें खरीदीं और हर चीज में लक्जरी वाला तड़का लगा दिया. इतना ही नहीं...घर की नजरों से बचने के लिए वे अंडरग्राउंड पार्किंग में गाड़ियों को छिपाकर रखते थे, ताकि पत्नी को शक न हो. ये सब पढ़कर आप सोचेंगे...एकदम मजे में था आदमी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती.

एक पल में बदला सब और शुरू हुआ पछतावा (Tokyo viral lottery case)

शानदार ट्रैवल करते वक्त एस एक दिन अकेले बैठे थे. उन्होंने बाकी यात्रियों को अपने परिवारों के साथ, हंसते-मुस्कुराते, पल जीते हुए देखा और यहीं उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ. उन्हें लगा, 'मैंने जो खुशी खरीदी है, वह अधूरी है. ये तो सिर्फ लक्जरी है...लाइफ नहीं.' ये बात मन पर लग गई, तभी एस ने अपनी कहानी सार्वजनिक की, क्योंकि उन्हें लगा कि सच बाहर आना चाहिए.

