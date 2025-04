बच्चों को बारिश से बचाने के लिए खुद भीगती रही मुर्गी, देख लोग बोले- मां की जगह कोई नहीं ले सकता

Mother Hen Shelters Her Chicks in the Rain: ममता की मिसाल पेश करने वाला एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर एक बार फिर से तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक मुर्गी बारिश में अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद ही छाता बनती नजर आती है. यह दिल छू लेने वाला वीडियो लोगों को इमोशनल कर रहा है और हर कोई इस मां की ममता को सलाम कर रहा है.

बारिश में भीग रहे थे मुर्गी के बच्चे (hen protects chicks rain)

वायरल हो रहा यह वीडियो एक मुर्गी का है, जो अपने बच्चों को बारिश से बचा रही है. इमोशनल करते इस वीडियो में एक मुर्गी अपने बच्चों (चूजों) के साथ बारिश में बैठी नजर आ रही है. बारिश तेज हो रही है और मुर्गी उस बारिश में भीग रही है, लेकिन अपने बच्चों को भींगने से बचाने के लिए वह अपने पंखों के नीचे उन्हें खड़े किए हुए है. यह बेजुबान जीव खुद तो भींग गई है, लेकिन अपने बच्चों पर जरा भी आंच नहीं आने दी. देखा जा सकता है कि, कैसे मुर्गी अपने पंखों को फैला कर बच्चों को पूरी तरह ढक लेती है. चूजे उसकी गर्माहट में सहेजे हुए दिखाई देते हैं. इस नजारे ने इंसानी रिश्तों को भी पीछे छोड़ दिया है.

यहां देखें वीडियो

A mother hen protecting her chicks from the rainpic.twitter.com/kw6quXKPYJ — Massimo (@Rainmaker1973) April 10, 2025

मां ने निभाई ऐसी ज़िम्मेदारी (murgi ka viral video)

यूजर्स सोशल मीडिया पर इस वीडियो की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई लोग कह रहे हैं कि यह सिर्फ जानवर नहीं, ममता की सच्ची मूर्ति है. कुछ यूजर्स ने इसे 'Real Mother Love' बताया है तो कुछ ने लिखा, मां, सिर्फ इंसानों में ही नहीं, जानवरों में भी होती है. एक यूजर ने शायराना अंदाज में लिखा है, रुके तो चांद जैसी है, चले तो हवाओं जैसी है, वो मां ही है जो धूप और बरसात में छांव जैसी है, जबकि एक अन्य यूजर ने कमेंट किया है, एक मां ही यह सब कर सकती है. गजब की फोटो है. मन खुश हो गया यह सब देखकर.

दिल छू लेने वाला वीडियो हुआ वायरल (cute hen chick video)

यह वीडियो ना सिर्फ प्यारा है बल्कि एक सीख भी देता है कि ममता किसी जाति, वर्ग या प्रजाति में सीमित नहीं होती. यह एक प्राकृतिक भावना है जो हर जीव में पाई जाती है. जानवरों में भी अपने बच्चों के लिए वही संवेदनाएं होती हैं, जो इंसानों में देखी जाती हैं. यह वीडियो हमें एक बार फिर याद दिलाता है कि मां की ममता संसार में सबसे बड़ी शक्ति है. चाहे इंसान हो या जानवर, मां हमेशा अपने बच्चों की रक्षा के लिए हर मुश्किल का सामना करती है. यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लाखों लोगों तक पहुंच चुका है. आप भी इस खूबसूरत पल को जरूर देखें और मां की ममता को महसूस करें.

ये भी पढ़ें:-सोने की मुर्गी से कम नहीं है ये भैंस