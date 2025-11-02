विज्ञापन
धोनी का गैराज है या 'अंडरग्राउंड' शोरूम, कलेक्शन देख वेंकटेश प्रसाद बोले, 'शौक हो तो धोनी जैसा'

वीडियो में धोनी के साथ बातचीत के दौरान, प्रसाद ने उस गैराज को देखकर मजाकिया अंदाज में कहा, "ये बाइक शोरूम हो सकता है"

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MSD) भले ही क्रिकेट के मैदान पर अपनी कूलनेस और सादगी के लिए जाने जाते हों, लेकिन उनके फॉर्महाउस का एक वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर क्रिकेट फैंस ही नहीं, बल्कि पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद के भी होश उड़ गए. दरअसल यह वीडियो साल 2023 की है, जो एक बार फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. वेंकटेश प्रसाद उस समय धोनी के रांची में फॉर्महाउस पहुंचे थे. वहां उन्होंने जो कुछ देखा, उसे उन्होंने तुरंत सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. उन्होंने कहा, 'एक ऐसा कार और बाइक कलेक्शन, जो किसी मल्टी-ब्रांड शोरूम को भी मात दे दे'.

शोरूम नहीं, माही का 'जुनून का मंदिर'

वीडियो में धोनी के साथ बातचीत के दौरान, प्रसाद ने उस गैराज को देखकर मजाकिया अंदाज में कहा, "ये बाइक शोरूम हो सकता है" इस पर धोनी ने अपने अंदाज में जवाब दिया, "जब तक कोई इस चीज को लेकर पागल न हो, तब तक आप इसे समझ नहीं सकते."

'इस जूनून से मैं हैरान हूं'

आपको बता दें धोनी के पास छोटी-मोटी नहीं, बल्कि 100 से ज्यादा लग्जरी और महंगी बाइक्स का शानदार कलेक्शन है. वेंकटेश प्रसाद ने इस वीडियो को ट्वीट (Venkatesh Prasad Tweet) कर धोनी के जूनून को बयां किया है, ट्वीट करते हुए प्रसाद ने लिखा मैंने एक इंसान में जबरदस्त जूनून देखा है. क्या कलेक्शन है और क्या आदमी है MSD , ये माही के रांची वाले घर में बाइक्स और कार के कलेक्शन की एक झलक है इस जूनून से मैं हैरान हूं.

धोनी भले ही इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हों. लेकिन कमाई के मामले में वह अब भी टॉप खिलाड़ियों में शुमार हैं. यह कलेक्शन साबित करता है कि मैदान पर शांत रहने वाले माही अपने गैराज में दुनिया की सबसे तेज रफ्तार गाड़ियों के साथ फास्ट एंड फ्यूरियस लाइफ जीते हैं.

'वाकई धोनी का ये कलेक्शन जूनूनी है'

वीडियो में जब वेंकटेश प्रसाद से पूछा गया की रांची में आपको कैसा लग रहा है आकर, जिसके जवाब में उन्होंने कहा की मैं चौथी बार रांची आया हूं, फिर धोनी के कलेक्शन को लेकर कहा, "वाकई धोनी का ये कलेक्शन जूनूनी है जब तक ऐसा जूनून किसी में नहीं होगा वो इतने सारे बाइक कलेक्शन नहीं रख सकता."

