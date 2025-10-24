विज्ञापन
पानी की बोतल पर धोनी की फोटो देख ब्लश करने लगीं साक्षी, VIDEO पर दिल हार बैठे फैंस

MS Dhoni wife blush: धोनी की फोटो देखकर साक्षी धोनी का ब्लश करना फैंस के दिल छू गया. वीडियो में दिखा प्यार का सबसे प्यारा रूप...बिना बोले भी सब कुछ कह देने वाला.

धोनी की फोटो देखकर साक्षी का ब्लश करना जीत गया फैंस का दिल

Sakshi Dhoni viral video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक प्यारा वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. यह वीडियो किसी इवेंट का लग रहा है, जहां महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी धोनी एक प्रोग्राम में बैठी नजर आ रही हैं. वीडियो में साक्षी के हाथ में पानी की एक बोतल दिखाई देती है. वो जैसे ही बोतल उठाती हैं, उनका ध्यान उस पर बनी तस्वीर पर जाता है और वो तस्वीर किसी और की नहीं, बल्कि उनके पति एम.एस. धोनी की होती है.

बस फिर क्या था...साक्षी का चेहरा शर्म से खिल उठता है. उनके हाव-भाव देखकर साफ झलकता है कि यह पल उनके लिए कितना खास है. वो हल्के से मुस्कुराती हैं और खुद को रोक नहीं पातीं.

लोगों के दिलों को छू गया वीडियो (Sakshi Dhoni reaction)

सोशल मीडिया पर लोगों ने इस वीडियो को 'cutest reaction ever' बताया है. कई यूज़र्स ने लिखा, 'इतना प्यारा रिश्ता हर किसी को मिले', तो किसी ने कहा, 'साक्षी का ब्लश देखो... pure love.' यह वीडियो इस बात का सबूत है कि सच्चा प्यार दिखाने के लिए बड़े gestures नहीं, बस एक छोटी सी मुस्कान काफी होती है.

