IGNOU कैंपस के तालाब में बत्तख गटककर आराम फरमा रहा था अजगर, रेस्क्यू टीम के आते ही उगल दिया शिकार

Python Swallowed Duck: दिल्ली के IGNOU कैंपस में तालाब के पास अजगर ने बत्तख को निगल लिया. रेस्क्यू के दौरान अजगर ने बत्तख को उगल दिया और फिर टीम ने उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया.

दिल्ली में विशाल अजगर का रेस्क्यू, बत्तख को उगलते देख दंग रह गए लोग

Python Found in Delhi IGNOU Campus: बरसात का मौसम और अजगरों का पब्लिक प्लेस पर आना, अब दिल्ली वालों के लिए नई बात नहीं रही, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग और हैरान कर देने वाला है. दिल्ली के IGNOU कैंपस के पास बने तालाब में एक विशाल अजगर दिखाई दिया, जिसने एक बत्तख को निगल रखा था. ये नजारा वहां मौजूद लोगों को हैरान करने वाला था.

रेस्क्यू टीम की एंट्री (IGNOU me ajgar)

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि, तालाब के किनारे आराम फरमा रहा अजगर अचानक रेस्क्यू टीम की नजरों में आ जाता है. कैंपस के लोगों के मुताबिक, यह अजगर कई दिनों से यहां था और पहले भी कई बत्तखें इसका शिकार बन चुकी थीं.

चौंकाने वाला पल, निगली बत्तख को उगला (College ke Pass mila Ajgar)

जैसे ही रेस्क्यू टीम ने अजगर को पकड़ना शुरू किया, उसने अचानक निगली हुई बत्तख को बाहर उगल दिया. विशेषज्ञ बताते हैं कि जब अजगर को खतरा महसूस होता है या वह स्ट्रेस में होता है, तो वह अपना शिकार छोड़ देता है ताकि हल्का होकर भाग सके. ये पल कैमरे में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया.

जंगल में सुरक्षित वापसी (ajgar rescue video)

रेस्क्यू टीम ने बिना नुकसान पहुंचाए अजगर को पकड़ा और फिर उसे जंगल में छोड़ दिया. इस इंसानियत भरे कदम की खूब तारीफ हो रही है. इंस्टाग्राम पर @naturemowgli प्रोफाइल से शेयर किए गए इस वीडियो को अब तक 24 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. लोग कमेंट कर टीम की समझदारी और मेहनत की सराहना कर रहे हैं.

