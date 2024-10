मेट्रो नहीं ये मां दुर्गा का पंडाल है... कोलकाता के कारीगरों की क्रिएटिविटी देख धोखा खा गए लोग, आपको भी हैरान कर देगा ये Video

नवरात्रों के दौरान पश्चिम बंगाल में काफी धूमधाम होती है. हर तरफ मां दुर्गा के भक्तों की भीड़ होती है. मां दुर्गा के भव्य और खूबसूरत पंडाल सजाए जाते हैं. देश ही नहीं दुनियाभर में कोलकाता के दुर्गा पंडाल काफी मशहूर हैं. इस शहर के लोग भी पूरे उत्साह और भक्ती के साथ इस त्योहार को मनाते हैं. इस बार कोलकाता में बड़े-बड़े दुर्गा पंडाल सजाए गए हैं. वहीं, इस साल समिति ने पंडाल के लिए मेट्रो ट्रेन के थीम को चुना है. मेट्रो की थीम पर बनाया गया मां दुर्गा का ये पंडाल लोगों को आकर्षित कर रहा है. पहली नज़र में तो इसे देखकर कोई भी धोखा खा जाएगा. वीडियो के कमेंट सेक्शन में यूजर्स पंडाल की तारीफ कर रहे हैं और ऐसी क्रिएटिविटी दिखाने वाले कारीगरों की भी तारीफ हो रही है.

वीडियो की शुरुआत होते ही आपको ऐसा लगेगा मानो आप किसी मेट्रो के अंदर जा रहे हैं. जिसमें लोग कोच से गुजरते हुए माता रानी की प्रतिमा के पास पहुंचे हैं. एक शख्स मेट्रो के कई कोच से गुजरते हुए उस स्टेशन पर पहुंचता है, जहां मां दुर्गा का पंडाल लगा हुआ है. जैसे ही कैमरा मां दुर्गा की प्रतिमा की ओर घुमाया जाता है, देखकर लोग अभिभूत हो रहे हैं. मेट्रो से उतरकर स्टेशन पर बना मां दुर्गा का ये पंडाल काफी भव्य और खूबसूरत लग रहा है. 49 सेकंड के इस वीडियो को देखकर आपको अनोखा अनुभव मिलेगा. यूजर्स भी इस पोस्ट पर कारीगरों की क्रिएटिविटी की तारीफ कर रहे हैं.

Believe me its a Puja Pandal in Kolkata. @metrorailwaykol pic.twitter.com/yJgcOLL5fr