इस टीवी एक्ट्रेस ने बप्पा का बनाया अंडरवाटर थीम वाला पंडाल, देखने वाले हैरान, बोले- OMG बेहद खूबसूरत

गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi) हिंदू धर्म के सबसे शुभ अवसरों में से एक है. यह बुद्धि, ज्ञान, सफलता और नई शुरुआत के देवता भगवान गणेश (Lord Ganesh) के जन्म का दिन है. भारत में, यह त्यौहार कई तरह की थीम के साथ मनाया जाता है, जहां पंडालों में बप्पा की विशाल और अनोखे डिजाइन वाली मूर्तियों को रखा जाता है, जिसमें कई जगहों पर पर्यावरण संरक्षण या सामाजिक संदेश के लिए इको-फ्रैंडली बप्पा भी बनाए जाते हैं. कम्यूनिटी इसमें तरह-तरह की थीम भी चुनती है, जो पारंपरिक कला रूपों, सांस्कृतिक विरासत को पेश करती हैं. यहां तक कि भगवान गणेश को विभिन्न नवीन या पौराणिक अवतारों में भी बनाया जाता है. लेकिन इन सबसे अलग टीवी एक्ट्रेस श्वेता महादिक ने इस गणेश चतुर्थी पर अलग ही कारनामा किया है.

गणेश चतुर्थी अंडरवाटर थीम



इस गणेश चतुर्थी को यादगार बनाने के लिए भगवान गणेश की भक्त और टीवी अभिनेत्री श्वेता महादिक ने अपने घर पर गणेशोत्सव के लिए एक शानदार अंडरवाटर थीम डिजाइन किया है, जिसने देखने के बाद कोई भी हैरान हो सकता है. एक्ट्रेस ने खुद इसके निर्माण का पूरा नजारा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो शेयर कर दिखाया है. इसमें समुद्री चीजें जैसे नीले वातावरण, सीपियां, चट्टानें, जलीय पौधे और कई समुद्री जीव जैसे डॉल्फिन, समुद्री घोड़े, जेलीफिश, स्टारफिश, कछुआ, झींगा मछली और अन्य को सजावट के तौर शामिल किया है, जिससे भगवान गणेश की जयंती मनाने के लिए एक जीवंत और मनमोहक माहौल नजर आता है.



वीडियो में देखें कैसे तैयार किया पंडाल

दिलचस्प बात यह है कि बप्पा की मूर्ति को जलपरी की तरह सजाया गया था और उसके सिर पर मोतियों का मुकुट और हार पहनाया गया था, जिससे मूर्ति अधिक जीवंत दिखाई दे रही है. एक्ट्रेस ने अपने इस खूबसूरत पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, 'गणपति बप्पा मोरया, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, भगवान दुनिया पर कृपा करें'. वहीं, एक्ट्रेस ने इस अद्भुत पंडाल के तैयार करने के एक-एक वीडियो को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है, जिसमें बारी-बारी से देख सकते हैं कि इस खूबसूरत पंडाल को बनाने में कितना समय और मेहनत लगी है.

फैंस को पसंद आई थीम

सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं. एक पर एक सोशल मीडिया यूजर ने कमेंट किया, 'यह तो कमाल है'. एक और ने लिखा, 'बेहद शानदार, बप्पा आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें'. एक यूजर ने लिखा, 'बेहद खूबसूरत, गणेश जी के सामान की हर छोटी-बड़ी चीज, कछुआ, क्लाउन फिश, हर छोटी चीज, बहुत ही खूबसूरत'. अब लोग ऐसे ही एक्ट्रेस की इस थीम की तारीफ कर रहे हैं.

