हैदराबाद कैब ड्राइवर ने एयरपोर्ट ड्रॉप के लिए मांगे 5000 रुपये, हैरान रह गया शख्स, पोस्ट में किया यह खुलासा

हैदराबाद के एक शख्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Reddit पर अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि कैसे एक कैब ड्राइवर ने उनसे एयरपोर्ट ड्रॉप के लिए 5,000 रुपये तक की मांग कर दी. यूजर ने बताया कि उसने सुबह 4 बजे अपने 7 बजे की फ्लाइट के लिए एक कैब-हेलिंग ऐप से राइड बुक की थी. बुकिंग कन्फर्म होने के बाद ड्राइवर ने कॉल कर कहा कि रास्ते में कुछ दिक्कत है और उसे राइड कैंसल करनी पड़ सकती है. लेकिन फिर उसने कैश में अतिरिक्त पैसे की मांग की. जब यात्री ने ऐप पर दिखाई जा रही किराए की राशि से ज़्यादा देने से इनकार किया, तो ड्राइवर ने सीधे 5,000 रुपये की मांग कर दी.

बाकी ड्राइवर भी 2000 से 6000 रुपये तक मांग रहे थे

यूजर ने अपने पोस्ट में लिखा कि यह सिर्फ एक ड्राइवर की बात नहीं थी - बाकी कैब ड्राइवर भी 2000 से 6000 रुपये तक की राशि बता रहे थे. उसने बताया, “मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, इसलिए आखिर में मैंने अपने दोस्त से कहा कि वो मुझे छोड़ दे. रास्ते में थोड़ी ट्रैफिक थी लेकिन वो समय पर एयरपोर्ट पहुंचा गया.” यूजर ने पूछा, “क्या कैब ड्राइवर जानबूझकर यात्रियों से ज़्यादा पैसे वसूल रहे हैं, यह जानते हुए कि इतनी सुबह दूसरी कैब मिलना मुश्किल है, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है?”

Reddit पर छिड़ी बहस, यूजर्स ने दिए सुझाव

पोस्ट के सामने आते ही Reddit पर चर्चा छिड़ गई. कई यूजर्स ने अपने अनुभव साझा किए और कुछ ने समाधान भी सुझाए. एक यूजर ने लिखा, “यह पूरा एक स्कैम है. मैं खुद ऐसी स्थिति से कई बार गुजरा हूं. इनसे बहस मत करो, बस राइड कैंसल करो और दूसरी बुक करो.” दूसरे ने कहा, “मैं हमेशा ट्रैवल एजेंसी के जरिए बुक करता हूं. वे 1500 रुपये लेते हैं लेकिन टाइम पर आ जाते हैं और टेंशन नहीं होती.” तीसरे यूजर ने सलाह दी, “अगर जल्दी में हो तो थोड़ा एक्स्ट्रा दे दो, बाद में ऐप के चैट सपोर्ट से रिफंड ले लो - लेकिन यह तभी काम करता है जब पेमेंट ऑनलाइन हो.”

ड्राइवरों और ऐप कंपनियों के बीच चल रहा विवाद

रिपोर्ट्स के मुताबिक, हैदराबाद में हाल के दिनों में ऐप-आधारित कैब ड्राइवरों और कंपनियों जैसे Ola, Uber और Rapido के बीच टकराव बढ़ा है. ड्राइवरों का कहना है कि कंपनियों द्वारा तय किए गए किराए से उनकी लागत पूरी नहीं होती, जिसके कारण वे अतिरिक्त रकम मांगने को मजबूर हैं. यह घटना इसी चल रहे विवाद की एक झलक है, जो यात्रियों के लिए असुविधा और असुरक्षा दोनों पैदा कर रही है.

