चिप्स-स्नैक्स पर टूटे बाराती, दूल्हा भी नहीं रहा पीछे, भगदड़ में बच्ची पर गिरी खौलती चाय, शादी का Video वायरल

इस विंटर वेडिंग सीजन के मजेदार नतीजे अब धीरे-धीरे आना शुरू हो गए हैं. कहीं, दूल्हा -दुल्हन की नोकझोंक देखने को मिल रही है, तो किसी की बारात में घोड़ी बिदक रही है. इस बीच शादी में होने में वाला सबसे मजेदार किस्सा भी इस सीजन में देखने को मिल गया है. वही किस्सा जिसमें बाराती खाने-पीने पर टूट पड़ते हैं. सोशल मीडिया पर मनोरंजन का पूरा इंतजाम हो गया है, क्योंकि शादी से भूखे-नंगे बारातियों का ऐसा नजारा सामने आया है, जिसे देखने के बाद आप एक ही बात बोलेंगे ऐसा सिर्फ भारत में ही हो सकता है. दरअसल, शादी में बाराती चिप्स और स्नैक्स पर जैसे टूटे हैं ना, ऐसे तो बच्चे भी नहीं करते हैं.

खाने पर टूट पड़े बाराती

यह मामला है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर का, जहां सामूहिक विवाह समारोह में बारातियों ने अपने व्यवहार से दिखा दिया कि वो कितने भूखे-नंगे हैं. मटर पनीर, नॉनवेज, गुलाब जामुन को खाने के लिए लड़ना समझ में आता है, लेकिन चिप्स और स्नैक्स के लिए कौन मारामारी करता है? वीडियो में आपको दिखेगा कि कैसे ये बाराती चिप्स और स्नैक्स के डिब्बे तक उठाकर ले गए. सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इस लूट में दूल्हा भी पीछे नहीं रहा. अब इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का आयोजन हमीरपुर के राठी कस्बे में हुआ था.

देखें Video:



यूपी –

जिला हमीरपुर में UP सरकार ने 380 जोड़ों की शादी करवाई। यहां चिप्स और नाश्ते का सामान पाने के लिए मारामारी मच गई। pic.twitter.com/4drPvXYlhh — Sachin Gupta (@SachinGuptaUP) November 26, 2025

कहां हुई गड़बड़ी?

लेकिन बारातियों की इस हरकत ने इस समारोह का सारा कार्यक्रम बिगाड़ दिया. यहां, चिप्स और स्नैक्स के चक्कर में इतनी बड़ी धक्का मुक्की हुई कि एक बच्ची के ऊपर खौलती हुई चाय गिर गई. इस घटना के बाद से आयोजकों पर सवाल उठाए जा रहे हैं. इस नजारे को साक्षात देखने वाले लोगों का कहना है कि सामूहिक विवाह समारोह में पहुंचे बारातियों के लिए खाने-पीने का इंतजाम तो था, लेकिन उन्हें देने के लिए कोई अधिकारी या सिस्टम नहीं था. लोगों का कहना है कि वहां खाने का सामान ऐसे रखा था, जैसे कोई सेल लगा रखी हो, इसलिए उसे लेने के लिए ऐसी भगदड़ मची. लोगों ने कहा कि अगर इन्हीं खाने-पीने की चीजों को टेबल पर सजाकर दिया जाता तो ऐसी नौबत नहीं आती.

यह भी पढ़ें: भूख लगते ही खुद-ब-खुद खाना ऑर्डर करेगा यह AI डिवाइस, शख्स का अनोखा जुगाड़ वायरल, जानिए कैसे करेगा काम ?

कैब ड्राइवर की महिला के साथ खौफनाक हरकत, बोला- यह मेरा इलाका है, आप वापस नहीं जा सकतीं... और फिर जो किया...

क्या सौरव जोशी ने चुपचाप शादी कर ली या किसी शूट का हिस्सा? ऋषिकेश से तस्वीरें और Video वायरल



