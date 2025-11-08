विज्ञापन
7 शेरों से भिड़ी अकेली शेरनी, अबतक का सबसे दुर्लभ वाइल्डलाइफ मुठभेड़ का Video देख दहल जाएगा दिल

कालाहारी के रिज़र्व में सिरगा नाम की अकेली शेरनी के इलाके में सात जंगली शेरों की घुसपैठ, बाल-बाल बची जान. देखें वायरल वीडियो और जानें पूरी कहानी.

सात शेरों से भिड़ी अकेली शेरनी

अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान से एक रोमांचक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें 7 जंगली शेर एक अकेली शेरनी के रिज़र्व में घुस आते हैं. यह शेरनी कोई और नहीं, बल्कि मशहूर “सिरगा” (Sirga) है, जिसे उसके केयरटेकर वैलेंटिन ग्रुएनर (Valentin Gruener) ने बचपन से पाला है.

2,000 हेक्टेयर रिज़र्व में घुसा 7 शेरों का झुंड

वायरल वीडियो में दिखता है कि एक नर शेर, दो शेरनियां और चार शावकों का समूह सिरगा के 2,000 हेक्टेयर वाले रिज़र्व में घुस आता है. ग्रुएनर ने इंस्टाग्राम पर बताया कि रात में इन शेरों और सिरगा के बीच फेंस के आर-पार झड़प हुई थी. उन्होंने लिखा- “कुछ पल के लिए लगा कि हालात खतरनाक हो जाएंगे, लेकिन सिरगा ने समझदारी दिखाते हुए पीछे हटने का फैसला किया, जिससे उसकी जान बच गई.”

सिरगा ने दिखाई समझदारी

झुंड रिज़र्व में कई घंटे तक रहा, लेकिन बाद में ग्रुएनर और अन्य वन्यजीव विशेषज्ञों ने उन्हें वापस जंगल की ओर भेज दिया. ग्रुएनर ने बताया- “अगर उन्होंने रिज़र्व में कोई शिकार कर लिया होता या पानी का सोर्स मिल जाता, तो वो यहीं ठहर जाते और सिरगा का इलाका कब्जा लेते. लेकिन शुक्र है ऐसा नहीं हुआ. सिरगा सुरक्षित है.”

देखें Video:

सिरगा इस झुंड में क्यों नहीं शामिल हो सकती?

ग्रुएनर के मुताबिक, “अगर सिरगा उस झुंड में जाने की कोशिश करती, तो वो उसे मार देते. शेर कभी दो ग्रुप मिलाकर नया झुंड नहीं बनाते. हर झुंड के लिए इलाका, खाना और पानी अपनी-अपनी सीमा में होता है. सिरगा के लिए यह रिज़र्व उसका घर है, और वो अपनी जगह किसी को नहीं देना चाहती.”

“दिल दहल गया, शुक्र है सिरगा सुरक्षित है”

यह वीडियो अब तक 5 लाख से ज्यादा व्यूज पा चुका है. कई लोगों ने सिरगा की सुरक्षा पर राहत जताई. एक यूजर ने लिखा, “पहले दिल बैठ गया था, पर शुक्र है सिरगा ठीक है.” दूसरे ने कहा, “कैप्शन पढ़ते हुए आंखों में आंसू आ गए. भगवान का शुक्र है दोनों झुंड सुरक्षित हैं.” वहीं एक और ने मज़ाक में लिखा - “7 शेर आए सिरगा का इलाका लेने, पर जब उन्होंने देखा कि उसके साथ उसके 9 लाख इंस्टाग्राम फॉलोअर्स भी हैं, तो डर गए!”

कौन है सिरगा?

सिरगा का जन्म 2012 में बोत्सवाना (Botswana) में हुआ था. जब वह सिर्फ 10 दिन की थी, तब ग्रुएनर ने उसे बचाया था. अब वह 2000 हेक्टेयर के रिज़र्व में स्वतंत्र रूप से रहती है, जहां वह खुद शिकार करती है और प्राकृतिक माहौल में जीवन बिताती है.

Sirga Lioness, Rare Wildlife Encounter, Kalahari Botswana
