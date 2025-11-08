7 शेरों से भिड़ी अकेली शेरनी, अबतक का सबसे दुर्लभ वाइल्डलाइफ मुठभेड़ का Video देख दहल जाएगा दिल

अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान से एक रोमांचक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें 7 जंगली शेर एक अकेली शेरनी के रिज़र्व में घुस आते हैं. यह शेरनी कोई और नहीं, बल्कि मशहूर “सिरगा” (Sirga) है, जिसे उसके केयरटेकर वैलेंटिन ग्रुएनर (Valentin Gruener) ने बचपन से पाला है.

2,000 हेक्टेयर रिज़र्व में घुसा 7 शेरों का झुंड

वायरल वीडियो में दिखता है कि एक नर शेर, दो शेरनियां और चार शावकों का समूह सिरगा के 2,000 हेक्टेयर वाले रिज़र्व में घुस आता है. ग्रुएनर ने इंस्टाग्राम पर बताया कि रात में इन शेरों और सिरगा के बीच फेंस के आर-पार झड़प हुई थी. उन्होंने लिखा- “कुछ पल के लिए लगा कि हालात खतरनाक हो जाएंगे, लेकिन सिरगा ने समझदारी दिखाते हुए पीछे हटने का फैसला किया, जिससे उसकी जान बच गई.”

सिरगा ने दिखाई समझदारी

झुंड रिज़र्व में कई घंटे तक रहा, लेकिन बाद में ग्रुएनर और अन्य वन्यजीव विशेषज्ञों ने उन्हें वापस जंगल की ओर भेज दिया. ग्रुएनर ने बताया- “अगर उन्होंने रिज़र्व में कोई शिकार कर लिया होता या पानी का सोर्स मिल जाता, तो वो यहीं ठहर जाते और सिरगा का इलाका कब्जा लेते. लेकिन शुक्र है ऐसा नहीं हुआ. सिरगा सुरक्षित है.”

देखें Video:

सिरगा इस झुंड में क्यों नहीं शामिल हो सकती?

ग्रुएनर के मुताबिक, “अगर सिरगा उस झुंड में जाने की कोशिश करती, तो वो उसे मार देते. शेर कभी दो ग्रुप मिलाकर नया झुंड नहीं बनाते. हर झुंड के लिए इलाका, खाना और पानी अपनी-अपनी सीमा में होता है. सिरगा के लिए यह रिज़र्व उसका घर है, और वो अपनी जगह किसी को नहीं देना चाहती.”

“दिल दहल गया, शुक्र है सिरगा सुरक्षित है”

यह वीडियो अब तक 5 लाख से ज्यादा व्यूज पा चुका है. कई लोगों ने सिरगा की सुरक्षा पर राहत जताई. एक यूजर ने लिखा, “पहले दिल बैठ गया था, पर शुक्र है सिरगा ठीक है.” दूसरे ने कहा, “कैप्शन पढ़ते हुए आंखों में आंसू आ गए. भगवान का शुक्र है दोनों झुंड सुरक्षित हैं.” वहीं एक और ने मज़ाक में लिखा - “7 शेर आए सिरगा का इलाका लेने, पर जब उन्होंने देखा कि उसके साथ उसके 9 लाख इंस्टाग्राम फॉलोअर्स भी हैं, तो डर गए!”

कौन है सिरगा?

सिरगा का जन्म 2012 में बोत्सवाना (Botswana) में हुआ था. जब वह सिर्फ 10 दिन की थी, तब ग्रुएनर ने उसे बचाया था. अब वह 2000 हेक्टेयर के रिज़र्व में स्वतंत्र रूप से रहती है, जहां वह खुद शिकार करती है और प्राकृतिक माहौल में जीवन बिताती है.

यह भी पढ़ें: बस में बैठी लड़कियों को झूमते देख, सड़क पर ही डांस करने लगी रास्ते से जा रही महिला, Video ने जीता सबका दिल

18 हज़ार रु से 1.8 लाख महीना, 5 साल में 10 गुना बढ़ी सैलरी, शख्स की Success Story कर देगी हैरान

सिर्फ 6 साल में खत्म किया 53 लाख का होम लोन! दिल्ली के इंजीनियर ने बताईं ये 6 खास टिप्स, आपको भी होगा फायदा