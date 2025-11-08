विज्ञापन
बस में बैठी लड़कियों को झूमते देख, सड़क पर ही डांस करने लगी रास्ते से जा रही महिला, Video ने जीता सबका दिल

वीडियो इंस्टाग्राम पर pendragons नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और कुछ ही घंटों में लाखों व्यूज़ हासिल कर चुका है. इस वीडियो के कैप्शन पर लिखा है, Sisters expression of love.

बस में बैठी लड़कियों को झूमते देख, सड़क पर ही डांस करने लगी रास्ते से जा रही महिला, Video ने जीता सबका दिल
बहन के लिए लड़की ने सड़क पर किया जबरदस्त डांस

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की बस के सामने शानदार डांस करती नजर आ रही है. वीडियो इंस्टाग्राम पर pendragons नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और कुछ ही घंटों में लाखों व्यूज़ हासिल कर चुका है. इस वीडियो के कैप्शन पर लिखा है, 'Sister's expression of love'.

ब्लैक साड़ी में डांस करती लड़की की एनर्जी ने जीता लोगों का दिल

वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की बस के ठीक सामने सड़क पर खड़ी होकर जोश भरे अंदाज में डांस करती है. बस में बैठी बाकी लड़कियां तालियां बजाकर उसका उत्साह बढ़ाती हैं. कैमरे के सामने उसकी एनर्जी और कॉन्फिडेंस देखकर हर कोई तारीफ किए बिना नहीं रह पा रहा. डांस कर रही लड़की ने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई है.

‘सिस्टरहुड और पॉज़िटिविटी' का परफेक्ट उदाहरण

लोग इस वीडियो को “गर्ल पॉवर” और “कॉलेज वाइब्स” का परफेक्ट उदाहरण बता रहे हैं. कई यूज़र्स ने कमेंट सेक्शन में लिखा- “वाह, क्या एनर्जी है!” जबकि कुछ ने कहा कि ये वीडियो “सिस्टरहुड और पॉज़िटिविटी” का खूबसूरत संदेश दे रहा है. हालांकि, कुछ लोगों ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है कि सड़क पर इस तरह डांस करना खतरनाक हो सकता है.

