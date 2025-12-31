विज्ञापन

धुरंधर वाले रहमान डकैत के शोर में 2025 के इन खतरनाक विलेन को भूले तो नहीं आप? हीरो पर भारी रहे इनके अंदाज

साल 2025 हीरो के साथ साथ फिल्म के उन विलेन्स के नाम भी रहा है जिन्होंने अपनी दमदार परफॉर्मेंस से फिल्म में चार चांद लगा दिए.

Read Time: 4 mins
Share
धुरंधर वाले रहमान डकैत के शोर में 2025 के इन खतरनाक विलेन को भूले तो नहीं आप? हीरो पर भारी रहे इनके अंदाज
अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत के अलावा भी 2025 में एक शानदार परफॉर्मेंस दी है
Social Media
नई दिल्ली:

'धुरंधर' में 'रहमान डकैत' का किरदार हो या 'रेड 2' के खलनायक 'दादा भाई' की भूमिका, साल 2025 में रिलीज हुई फिल्मों में खलनायकों का दबदबा रहा. कई फिल्मों में विलेन के दमदार रोल ने दर्शकों का दिल जीता और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया. उदाहरण के तौर पर 'धुरंधर' को ही देख लें तो अक्षय खन्ना का किरदार छाया हुआ है. अक्षय खन्ना ने दो फिल्मों में निगेटिव किरदार निभाकर सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरीं, जबकि संजय दत्त, जूनियर एनटीआर, बॉबी देओल, और रणदीप हुड्डा जैसे स्टार्स ने भी खूंखार रोल से स्क्रीन पर मानो आग लगा दी. 

यहां तक कि नायक से ज्यादा खलनायक छाए रहे. खास बात है कि साल 2025 में खलनायक सिर्फ डराने तक नहीं रुके, बल्कि उनकी परफॉर्मेंस ने फिल्मों को नई ऊंचाई दी. दर्शकों ने इन खलनायकों पर हीरो की तरह प्यार लुटाया.

छावा :- 14 फरवरी को रिलीज हुई विक्की कौशल-रश्मिका मंदाना स्टारर पीरियड ड्रामा में अक्षय खन्ना ने मुगल बादशाह 'औरंगजेब' का क्रूर रोल निभाया. उनका निगेटिव शेड वाला किरदार दर्शकों को प्रभावित करने में सफल रहा. फिल्म साल की सबसे बड़ी हिट साबित हुई.

जाट :- 10 अप्रैल को आई सनी देओल की एक्शन फिल्म 'जाट', जिसमें रणदीप हुड्डा ने राणातुंगा नाम का खूंखार विलेन रोल प्ले किया. उनका ब्रूटल अवतार और सनी से टक्कर सराही गई और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखाने में सफल रही.

रेड 2 :- 1 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई अजय देवगन की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'रेड 2'. शानदार कहानी और दमदार स्टारकास्ट के बीच और भी खास था फिल्म का खलनायक. कॉमेडी फिल्मों में काम कर अपनी कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों को हंसाने वाले एक्टर रितेश देशमुख ने केंद्रीय मंत्री दादा मनोहर भाई का निगेटिव रोल किया. फिल्म में उनकी एक्टिंग और डायलॉग के साथ अंदाज को भी खूब सराहा गया.

हाउसफुल 5: मल्टी-स्टारर फिल्म में फरदीन खान का खतरनाक रोल खूब पसंद किया गया. सितारों के बीच उनका पावरफुल परफॉर्मेंस हाइलाइट रहा. 6 जून को रिलीज हुई कॉमेडी फिल्म में फरदीन खान ने सरप्राइज विलेन 'देव डोबरियाल' का रोल निभाया, जिसका खुलासा क्लाइमेक्स में होता है.

वॉर 2 :- ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की स्पाई-थ्रिलर 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. फिल्म में जूनियर एनटीआर का इंटेंस अवतार छाया रहा. फिल्म में ट्विस्ट और डायलॉग के साथ खतरनाक अंदाज देखने लायक रहा.

बागी 4 :- सिनेमाघरों में 5 सितंबर को आई टाइगर श्रॉफ की एक्शन फिल्म 'बागी 4', जिसमें संजय दत्त ने 'चाको' नाम का खतरनाक विलेन रोल प्ले किया. उनका डरावना लुक और परफॉर्मेंस सराहा गया.

जॉली एलएलबी 3 :- 19 सितंबर को अक्षय कुमार-अरशद वारसी की कोर्टरूम ड्रामा में गजराज राव ने 'हरिभाई खेतान' (जमीन हड़पने वाला बिजनेसमैन) का सॉलिड निगेटिव रोल निभाया. उनके निगेटिव रोल को भी दर्शकों का खूब प्यार मिला.

थामा :- आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की हॉरर कॉमेडी फिल्म में एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने 'यक्षासन' नाम का खूंखार विलेन रोल प्ले किया. उनका नया अंदाज दर्शकों को पसंद आया। फिल्म 21 अक्टूबर को रिलीज हुई थी.

धुरंधर :- साल के ब्लॉकबस्टर की बात करें तो 'धुरंधर' का नाम आता है, और इस फिल्म के खलनायक यानी 'रहमान डकैत' का नाम सभी की जुबां पर चढ़ा हुआ है. 5 दिसंबर को रिलीज हुई आदित्य धर की स्पाई थ्रिलर में अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत का खूंखार रोल किया, जो बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रहा है.

इसके अलावा, 'ज्वेल थीफ' में जयदीप अहलावत ने बेरहम माफिया का शानदार रोल निभाया. आर्यन खान की डायरेक्टोरियल डेब्यू 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में बॉबी देओल ने 'अजय तलवार' का डार्क किरदार प्ले किया.
 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Chhaava, Dhurandhar, Raid 2, Akshaye Khanna, Sanjay Dutt, Gajraj Rao, Riteish Deshmukh Rahman Dakait, 2025 Popular Villains
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com