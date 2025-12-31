बादशाह को भारी पड़ी 'धुरंधर' की तारीफ, लोग बोले- सब देख लेंगे लेकिन तेरा गाना नहीं

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी धुरंधर बॉक्स ऑफिस से लेकर फैन्स तक हर किसी के बीच चर्चा का विषय है. जो इस फिल्म को देख रहा है इतना प्रमोशन कर रहा है कि 10 बंदे और इस फिल्म को देखने के लिए मोटिवेट हुए जा रहा है. अब इस कतार में सिंगर-रैपर बादशाह का नाम भी शामिल हो चुका है. ऐसा लग रहा है कि बादशाह ने हाल ही में फिल्म देखी क्योंकि उन्होंने 31 दिसंबर सुबह करीब साढ़े तीन बजे इस फिल्म की तारीफ में एक ट्वीट लिखा और वो भी जाने किस मुहूर्त में लिखा कि इसे देख सोशल मीडिया यूजर्स उनके ही पीछे लग गए.

धुरंधर की तारीफ में क्या बोले बादशाह ?

बादशाह ने अपने एक्स पेज पर लिखा, अगर जिंदगी आपको तीन घंटे तीस मिनट दे तो आप धुरंधर देखें अवतार नहीं. बस बादशाह का ये लिखना था कि सोशल मीडिया यूजर ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया. एक ने लिखा, धुरंधर भी देख ली और अवतार भी देख ली लेकिन अब अगर पांच मिनट भी बचे तो तुम्हारा गाना तो नहीं देखूंगा. एक ने कमेंट किया, अगर जिंदगी तुम्हें तीन घंटे तीस मिनट दे तो इनका इस्तेमाल अच्छे लिरिक्स रखने के लिए करें. एक ने लिखा, आप साढ़े तीन घंटे की फिल्म तो देख सकते हैं लेकिन आपके गाने तो 15 सेकेंड में स्किप हो जाते हैं.

If life gives you 3 hours 30 minutes, watch Dhurandhar, not Avatar — BADSHAH (@Its_Badshah) December 30, 2025

एक एक्स यूजर तो एक कदम आगे ही निकल गया. इन्होंने लिखा, अगर जिंदगी आपको पांच मिनट दे तो आप अरिजीत सिंह को सुनें, बादशाह को नहीं. साफ दिख रहा है कि धुरंधर की इस तरह तारीफ करना बादशाह को ही भारी पड़ गया. अगर वो केवल धुरंधर को लेकर अपनी राय रखते तो शायद लोग उसे ज्यादा सीरियसली ले लेते. सीरियसली तो अभी भी लिया लेकिन लोग बात करते करते अलग ट्रैक पर निकल गए.